Et c’est parti pour un mois de ramadan!

Les musulmans du Québec et du monde entier entament, samedi, le ramadan. Ce mois de jeûne et de privations en journée leur permet de communier avec Dieu, de se recentrer sur eux-mêmes et de se rassembler.

Le ramadan, c’est le quatrième pilier de l’islam. Le fidèle se concentre sur ce qui est spirituel, il se détache de ce qui est matériel , explique Karim Elabed, imam à la mosquée de Lévis.

Concrètement, poursuit-il, cela consiste à ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de rapports intimes du lever au coucher du soleil. Tout musulman s’astreint à cette règle consignée dans le Coran, une fois par an.

Les jeunes aussi

La tradition se perpétue et trouve écho auprès des jeunes. Cette année encore, Sarah Amin-Hasham, 14 ans, fera ramadan. Et cela n’a rien d’une corvée pour elle.

Ça me fait du bien, ça me fait penser à moi et à la religion , témoigne l’adolescente qui confie prendre conscience aussi, pendant cette période, des privilèges qui nous sont offerts et qui sont trop souvent tenus pour acquis.

Avoir de la nourriture en abondance tous les jours, c’est un privilège , fait-elle remarquer.

Karim Elabed assure que jeûner et changer ses habitudes permet de voir les choses autrement . Mais le ramadan est aussi et surtout un moment festif parce que ça nourrit l’esprit de partage et de solidarité , met-il en évidence.

« Sentir la faim, sentir la soif, sentir la fatigue, ça nous permet de penser à autrui. » — Une citation de Karim Elabed, imam à la mosquée de Lévis

Le chef religieux est convaincu que cette année, après deux ans de pandémie, le ramadan 2022 aura une saveur particulière.

Ces deux dernières années, on a vécu en autarcie. L’accès aux lieux de culte était restreint. Aujourd’hui heureusement, ça change. Cette année, c’est comme un retour aux sources.

De quoi amplifier la dimension conviviale de cette pratique séculaire.

L'imam de la mosquée de Lévis, Karim Elabed, rappelle que si les dates du ramadan changent chaque année, c'est parce qu'elles sont fixées en fonction du calendrier lunaire. Photo : Radio-Canada

Dans les épiceries spécialisées, le ramadan se caractérise par un achalandage accru. Pour nous, c’est l’équivalent de Noël , révèle Maya Jaber, cheffe d’équipe marketing pour le groupe Adonis qui possède plusieurs supermarchés au Québec et en Ontario.

Dattes, salades, viandes halal, poissons, desserts… Les rayons sont fournis pour contenter les clients. Et il en sera ainsi jusqu’au 1er mai, date de fin du ramadan 2022.

D'après les informations de Marie Maude Pontbriand