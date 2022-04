La clinique de vaccination du stade olympique fermera ses portes le 7 avril

Le centre de vaccination du stade olympique de Montréal fermera définitivement ses portes jeudi prochain, après la distribution de plus d’un million de doses de vaccin contre la COVID-19.

Les installations qui y avaient été aménagées en février 2021 pour assurer la vaccination de masse dans l’est de la ville ont vu défiler des dizaines de milliers de personnes, qui y ont reçu 1 040 232 doses de vaccin, précise dans un communiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Le stade n’en était pas à ses débuts en matière de vaccination de masse : la structure avait déjà été utilisée en 2009 lors de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).

Après avoir connu un achalandage important en 2021 lors de la distribution des premières et deuxièmes doses, la clinique du stade voyait affluer de moins en moins de visiteurs ces dernières semaines. Conçue pour administrer plus de 3000 doses quotidiennement, elle n'en distribuait plus qu’environ 500 par jour à la mi-février.

File pour la vaccination contre la COVID-19 au stade olympique de Montréal, le 6 janvier 2022 Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Les CLSC prennent la relève

Les services de vaccination contre la COVID-19 ne disparaîtront cependant pas avec la fermeture de la clinique du stade, assure le CIUSSS.

Les citoyens qui souhaitent être vaccinés peuvent se rendre dans les différents CLSC [centres locaux de services communautaires] de notre territoire, explique le CIUSSS. En effet, pas moins de huit CLSC de l’est de Montréal sont désormais mis à contribution afin d’offrir des options de vaccination, avec ou sans rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, la population est invitée à se rendre en ligne sur Clic Santé ou à téléphoner au 1 877 644-4545.