La réouverture du dépanneur de Franquelin fait des heureux

Originaire de Sept-Îles, Karine Briand a récemment déménagé à Franquelin pour se rapprocher de son conjoint.

Elle a décidé d’acheter le commerce, situé à trente minutes de voiture de Baie-Comeau, pour rendre service à la population.

Du même coup, elle réalise un rêve d’enfance en ouvrant son propre dépanneur.

À 4 ou 5 ans et je jouais au dépanneur, c’était mon jeu préféré. À un moment donné, mon père avait acheté une tonne de coco de Pâques. Ma mère a dit “ tu es fou !” Il avait sûrement acheté une rangée du magasin. J’ai dit “ c’est pas grave maman, je vais jouer au dépanneur et je vais tous les vendre sur la galerie à mes amis” , explique la propriétaire.

La propriétaire du dépanneur, Karine Briand, a reçu beaucoup d'encouragement de la part des résidents qui étaient présents vendredi matin lors de l'ouverture. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Elle rend un grand service à la population puisqu’il s’agit du seul magasin du village. En janvier, j’ai dit ça n’a pas de bon sens qu'on n’ouvre pas ce dépanneur-là, raconte la propriétaire tout en saluant un client qui quittait le petit commerce. C’est tellement déplaisant de manquer quelque chose. Une pinte de lait, c’est niaiseux, mais quand il faut que tu ailles la chercher à Baie-Comeau, ça fait du lait qui est cher.

Rassemblés au dépanneur pour l’ouverture vendredi, les résidents du village se réjouissent d’avoir à nouveau ce service à proximité.

« Une épicerie, si ce n’est pas le cœur, c’est le poumon du village. » — Une citation de Bertin Lebouthillier, résident de Franquelin

Selon la résidente Linda Bourque, la fermeture du dépanneur, il y a deux ans, a eu un impact sur le dynamisme de la communauté. C’était mort, c’était la tristesse avec les deux ans de COVID-19. On n’avait plus de dépanneur. Il fallait se rendre à Baie-Comeau et faire geler notre lait , précise-t-elle.

De son côté, Denise Bourgeois espère que le dépanneur va rester ouvert pour de bon cette fois. C’est de la joie dans le cœur, se réjouit-elle. On va l’aider [Karine Briand]. On va travailler en équipe pour qu’on l’aille longtemps notre dépanneur.

Les projets ne manquent pas