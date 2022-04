Un nouveau centre de soins d’urgence ouvrira ses portes à Regina en 2023

On fait aussi de l’information en format collation.

Le gouvernement provincial espère que ce centre aidera à soulager l’achalandage recensé dans les unités de soins intensifs de la Ville Reine.

Le joyau sera construit au 1350 Albert Street et sera dédié aux traitements de maladie et de blessures non mortelles.

Il offrira des services comme les diagnostics de maladies et des soutiens à la santé mentale et aux problèmes de dépendance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Selon le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley, ce centre est un investissement important dans la santé des habitants de Regina.

« Avec cet investissement important, les services de soins de santé seront plus accessibles aux habitants de Regina et ceux qui habitent les régions alentour. Ce sont des bénéfices qui vont durer pendant de nombreuses années à venir. » — Une citation de Everett Hindley, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Saskatchewan

Le projet entre dans le cadre du plan provincial de 7,5 milliards de dollars destiné à remettre sur pied le système de santé de la Saskatchewan durement touché par la pandémie.

La construction du nouveau centre débute au début du printemps sous la supervision de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA).

Le gouvernement provincial signale aussi la mise sur pied d’un centre similaire à Saskatoon très bientôt.