Une centaine de personnes marchent pour le climat à Chicoutimi

Les participants réclamaient plus d’actions de la part des élus face à la crise climatique et ont aussi invité les grandes entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les marcheurs se sont rassemblés à partir de 13 h 30 sur l’Esplanade de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour écouter une série d’allocutions, avant de prendre le départ de la marche.

Plusieurs participants avaient préparé des pancartes et affiches pour la marche. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

L’événement était organisé par le Mouvement des associations générales étudiantes de l’UQAC (MAGE-UQAC), ainsi que par l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi (AGEECC) et l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière.

Jean-Simon Desrochers, président de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi AGEECC , a réclamé plus d'actions de la part de Saguenay. Au niveau de la Ville, on veut un plan d'action concret, pas juste un plan d'action, mais des actions qui suivent ce plan-là , a-t-il demandé.

Il a dénoncé les lacunes du transport en commun et invite la Ville à y injecter de l'argent, tout indiquant que des projets comme ceux de GNL Québec ne devaient pas voir le jour.

Tout au long de la marche, les manifestants ont crié des slogans en lien avec la lutte aux changements climatiques.

La jeunesse mérite mieux, un bon futur et je pense que les gouvernements, surtout, qui peuvent agir sur les grosses compagnies ; chacun individuellement on peut faire un effort, mais les grosses compagnies ont un rôle à jouer , estime une manifestante qui participait à la marche.

La majorité des marcheurs étaient des étudiants. Le MAGE-UQAC et les associations étudiantes des cégeps de Jonquière et de Chicoutimi prenaient part à la marche. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC , Ghislain Samson, a participé à la manifestation. Le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, était également présent lors de l'événement.

[C'est une] cause importante, qu'on soit enfant, recteur ou étudiant, je l'ai fait avec mon collègue du cégep, à la base je suis formé en environnement, donc c'est une cause qui me tient à coeur. J'y crois personnellement et professionnellement , a souligné le recteur.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, a pour sa part assisté aux discours avant la marche.

Je vous dirais, je prends compte de plus en plus de la force de l’industrie pétrolière vis-à-vis les décideurs publics et la société civile a un rôle à jouer, a indiqué le député. Il faut envoyer un message fort que la question des changements climatiques, c’est sérieux.

Adrien Guibert-Barthez, candidat de Québec solidaire dans Chicoutimi, a aussi participé à l'événement.

La marche s’est terminée devant le bureau du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, sur la rue Sainte-Anne, au centre-ville de Chicoutimi. Il n'a pas rencontré les manifestants.

Les participants ont réclamé plus d’actions de la part des élus pour faire face à la crise climatique. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cours suspendus

Les cours étaient suspendus vendredi à l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC et au Cégep de Jonquière en raison de la mobilisation étudiante. Les examens et les stages étaient toutefois maintenus à l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC .

Avant la marche, une foire environnementale se tenait de 10 h à 13 h au Cégep de Chicoutimi avec des producteurs locaux.

Plus tôt en mars, une centaine d’étudiants, en majorité de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC , avaient participé à une marche dans les rues de Chicoutimi pour réclamer la gratuité scolaire, 10 ans après le printemps érable.

Avec les informations de Roby St-Gelais et de Nicolas St-Pierre