Des lacunes retardent la mise en service du quai temporaire de Cap-aux-Meules

La construction d'un quai temporaire visant à ajouter quatre espaces d'amarrage au port de Cap-aux-Meules n'est pas encore terminée. Transports Canada s’affaire à corriger in extremis des défaillances soulevées par les pêcheurs madelinots avant son entrée en service.

L'automne dernier, Transports Canada avait pourtant assuré que l'infrastructure serait prête en mars, avant le début de la saison de pêche au crabe des neiges dans la zone 12. Son coût de construction s’élève à 3 428 727 $

Le ministère fédéral n’est pourtant plus certain de pouvoir respecter son engagement, bien qu’il indique que la construction soit pratiquement terminée .

Nous ne pouvons pas confirmer la date précise de mise en service du quai temporaire, mais tous les efforts sont mis en place afin de réaliser les ajustements le plus rapidement possible , écrit par courriel le conseiller principal en communications de Transports Canada, Hicham Ayoun.

Le quai temporaire est long de 42 mètres et large de 19 mètres, ce qui permet l'amarrage de quatre bateaux semi-hauturiers (photo prise le 5 mars). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au cours des dernières semaines, les pêcheurs madelinots ont signalé à Ottawa plusieurs lacunes qui empêchent, selon eux, une utilisation sécuritaire et fonctionnelle de l’infrastructure construite cet hiver pour pallier les espaces d’amarrage condamnés en mars 2021.

Le pêcheur et président du Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules, Jocelyn Thériault, indique que tous les pêcheurs consultés par Transports Canada étaient unanimes sur les correctifs à apporter.

Lacunes soulevées par les pêcheurs au sujet du quai temporaire : Absence d’alimentation en électricité et en eau Embarquement non sécuritaire pour l’équipage des bateaux en raison d’un écart trop grand entre les navires et le quai en raison de la configuration du tablier par rapport aux défenses Impossibilité de transporter les appâts sur le quai temporaire avec un chariot élévateur, car seule une passerelle piétonne permet son accès

C’est encore les pêcheurs qui ont été obligés d’amener ça, parce que sinon on se retrouvait avec un quai plein de lacunes , déplore M. Thériault.

« On n’est pas des ingénieurs, mais on est assez ingénieux pour savoir qu’il y avait des manques. Ça ne marchait pas! Transports Canada a eu tout l’hiver pour y penser, si ça a été négligé, ce n’est pas notre faute! » — Une citation de Jocelyn Thériault, pêcheur et président du Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules

Le pêcheur de crabe Marcel Cormier n'est pas non plus impressionné par le quai temporaire dans son état actuel.

Ce qu’ils ont fait là, c’est trop dangereux pour manœuvrer , indique-t-il. Le tablier du quai est trop court par rapport aux défenses, il y a trop d’espace entre les bateaux et le quai pour descendre et embarquer.

Marcel Cormier estime que le quai temporaire ne correspond pas aux besoins des pêcheurs (archives). Photo : Radio-Canada

Le quai est beaucoup trop haut, les bittes d’amarrage sont mal placées et les lampadaires aussi. On va couper nos amarres là-dessus , ajoute Marcel Cormier.

« Ça a été fait vite et c’est mal fait, ce n’est pas adéquat pour nous autres! Il n’y a pas grand-chose de bon là-dessus! » — Une citation de Marcel Cormier, pêcheur de crabe des neiges

Transports Canada confirme certains correctifs

Transports Canada affirme avoir pris en compte la majorité des commentaires des pêcheurs.

Invité à préciser les travaux qui seront bel et bien effectués, Transports Canada a fait parvenir la réponse suivante à Radio-Canada.

Certains ajustements ont été convenus avec les pêcheurs, soit l’ajout d’une plateforme en bordure du quai ainsi que des échelles , confirme par courriel le conseiller principal en communications de Transports Canada, Hicham Ayoun.

Bien que les pêcheurs madelinots avaient bon espoir qu'Ottawa donne suite à toutes leurs doléances avant le début de la pêche, certaines ne seront manifestement pas répondues à court terme. Transports Canada ne confirme pas si le branchement en électricité sera effectué ni si l'accès au quai sera élargi pour les chariots élévateurs.

Transports Canada ne fournit habituellement pas l’approvisionnement en eau et en électricité aux quais sous sa responsabilité, donc ces services n’étaient pas inclus dans le projet initial , indique M. Ayoun. Le ministère s’est tout de même engagé à évaluer la faisabilité de l’ajout de ces services après la mise en service du quai temporaire.

Jocelyn Thériault juge qu'il est inacceptable que le quai temporaire ne soit pas relié au réseau électrique avant le début de la saison de pêche au crabe des neiges dans la zone 12 (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour le pêcheur Jocelyn Thériault, l’accès à l’électricité est pourtant non négociable sur le quai temporaire.

Un quai sans services, personne ne va vouloir s’amarrer là! , lance-t-il. Quand on arrive de la mer, c’est le seul temps où on peut reposer nos génératrices et nos moteurs en se branchant sur le courant de terre. Ça prend l’électricité!

Les restrictions d’usage inchangées sur le quai principal

Par ailleurs, Transports Canada a confirmé à Radio-Canada que l’inspection du quai des pêcheurs effectuée à la fin du mois d’octobre avait permis d’observer quelques nouveaux dommages sur le quai des pêcheurs, mais que ceux-ci ne nécessitent pas la mise en place de nouvelles restrictions .

Des clôtures et des boîtes de bois pour condamner des bornes d'amarrage ont fait leur apparition sur le quai en mars 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le ministère estime que le maintien des restrictions annoncées l'hiver dernier dans certaines zones du quai est suffisant pour la saison de pêche 2022.

Restrictions d’usage en vigueur : Les véhicules lourds et les grues sont interdits sur l’ensemble du quai des pêcheurs

Tous les types de véhicules sont interdits dans certaines zones où la capacité portante du quai est presque nulle ;

L’amarrage des bateaux est interdit à certains endroits

Des bornes d’amarrage ne peuvent plus être utilisées (elles sont maintenant recouvertes d’un baril d’acier)

Transports Canada a aussi procédé à l’installation de butoirs de béton et ajouté du marquage au sol et de l’affichage l’automne dernier afin de délimiter les zones dont l’accès est restreint.