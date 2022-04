Northwestel annonce un Internet plus rapide au Yukon et aux T.N.-O.

L’entreprise de télécommunications Northwestel annonce qu'elle augmente la vitesse de connexion de ses clients du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui ont un forfait Internet illimité.

Northwestel précise, dans un communiqué, que cette amélioration sera en place à compter du 8 avril et qu’elle ne coûtera rien de plus aux clients.

Je pense qu’avec cette annonce, nous fournissons un très bon rapport qualité-prix et une très bonne vitesse par rapport à de nombreux endroits dans le sud , soutient le directeur des communications de Northwestel, Andrew Anderson.

La semaine prochaine, les clients qui ont les forfaits Internet Illimité 50 et 250, ainsi que les entreprises qui ont le forfait Entreprise 300 Illimité pourront compter sur bonification de leur vitesse de téléchargement de 50 mégabits par seconde (Mb/s).

Les clients ayant qui ont un forfait Internet Illimité 125, verront la vitesse de leur connexion augmenter de 75 mégabits par seconde Mb/s . Quant aux entreprises qui ont les forfaits illimités 50 et 150, elles la vitesse de téléchargement augmentera de 100 mégabits par seconde Mb/ s.

Andrew Anderson explique cette annonce par la volonté de refléter l’évolution des pratiques des habitants du Nord au fil des ans.

Ce qu’on voit, ces jours-ci, c’est que la demande pour la capacité Internet est très élevée, car les gens ont plein d’appareils comme les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, mais aussi des télévisions intelligentes et tous ces autres appareils intelligents reliés à leur maison, comme le thermostat.

Il ajoute que les clients n’ont pas envie de constamment vérifier leur consommation pour éviter de dépasser leur limite mensuelle.

Andrew Anderson note que ces changements sont possibles, car les infrastructures liées aux communications se sont améliorées, dans le Nord.

Il cite notamment le développement du réseau de fibres optiques, qui a récemment permis à plusieurs communautés yukonnaises (Dawson, Watson Lake, Upper Liard Teslin et Whitehorse) et ténoises (Inuvik, Hay River, Fort Liard, Fort Simpson, Jean Marie River, Fort Providence et Behchokǫ̀) de passer d’une vitesse de 15 mégabits par seconde Mb/s à 300 mégabits par seconde Mb/s .

Northwestel planifie aussi installer la fibre dans de plus petites communautés d’ici 2023, au terme d’un plan de trois ans visant à rendre les habitants du Nord plus connectés.

Les communautés les plus reculées, comme Old Crow, au Yukon, ou de Lutselk'e et Sachs Harbour, aux Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. , devraient, quant à elles, avoir droit à l’Internet haut débit illimité amené par satellites.

Northwestel est le principal fournisseur de services de télécommunication dans le nord du Canada. L'entreprise avait annoncé une baisse de ses tarifs à la fin de janvier.

Avec des informations de Claudiane Samson