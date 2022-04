Il y a 10 ans : Makoon, à l’origine d’un refuge pour oursons au Manitoba

Le 25 mars 2012, René Dubois entendait des bruits dans un fossé sur le bord d’une autoroute.

Un ourson mâle était en pleurs. Sa mère avait probablement été tuée, racontait-il. M. Dubois l’a ramené à la maison à Saint-Malo, afin de lui prodiguer des soins.

Sa fille, Rachel Walford, était émerveillée lors de sa première rencontre avec Makoon ( petit ours en ojibwé).

Il était tellement petit et tellement cute , relate-t-elle.

René Dubois est décédé en 2013, des suites d'un cancer. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Leblanc

Makoon, qui a passé dix jours chez M. Dubois, est vite devenu une célébrité dans le village, selon Mme Walford.

« Tu dis Makoon, tout le monde sait que c’est un homme de Saint-Malo qui avait ça. » — Une citation de Rachel Walford, fille de René Dubois

Les débuts du refuge d’ours noir au Manitoba

Ce récit a marqué Judy Stearns, qui possédait un terrain de 10 acres à Stonewall avec son conjoint en 2018.

Selon Mme Stearns, Makoon ne pouvait pas être transféré dans un centre de réhabilitation en Ontario ni rester au Manitoba, par manque d'infrastructure.

Nous étions une des seules provinces avec une population d’ours noir, mais sans infrastructures pour les orphelins. Ça nous dérangeait. On a décidé d'en construire , raconte Judy Stearns.

Il a notamment fallu faire des démarches auprès de Conservation Manitoba en plus de procéder à un changement de zonage auprès de la Municipalité rurale de Rockwood.

Les deux premiers pensionnaires du Black Bear Rescue Manitoba ont été baptisés par Rachel Walford.

L'ourson Makoon a été trouvé dans un fossé sur le bord d'une autoroute le 25 mars 2012 par René Dubois. Photo : Rachel Walford

La province a offert du soutien pour l’ouverture de Black Bear Rescue Manitoba, mais celle-ci ne soutient pas le centre de réhabilitation financièrement, précise Judy Stearns. L’organisme fonctionne grâce aux dons du public.

Il en coûte en moyenne 2000 $ pour élever un ourson, selon la fondatrice du refuge. À ce montant s'ajoutent les plus de 2000 $ nécessaires pour le collier GPS GPS de l'animal lorsqu'il est relâché.

« Ce n’est pas une aventure bon marché. On se fie aux dons des gens pour continuer. » — Une citation de Judy Stearns, fondatrice de Black Bear Rescue Manitoba

Des bénévoles viennent aider Judy Stearns et son conjoint dans la réhabilitation des ours. Le centre de Stonewall est aussi appuyé par un biologiste expert des ours et par l’organisme de protection de la faune, Zoocheck.

La demande en croissance

L’an dernier, ce fut l’année la plus occupée pour Black Bear Rescue Manitoba. Un total de 32 oursons orphelins y ont été élevés.

C’était vraiment une mauvaise année pour la nourriture pour les ours en raison des feux de forêt et de la sécheresse. Il y avait beaucoup de déplacements, donc des femelles traversaient des autoroutes et se faisaient frapper , explique Judy Stearns.

La sécheresse connue au Manitoba en 2021 a rendu difficile l'accès à la nourriture pour les ours. Photo : Associated Press / Mark Thiessen

Si les conditions météorologiques ont joué un rôle, Mme Stearns croit également que le bouche-à-oreille amène de plus en plus d’oursons vers son organisme.

Elle espère une année plus tranquille cette année.