L’application Uber fera son arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean à partir du 14 juin

Le porte-parole pour Uber Québec, Jonathan Hamel, espère que l'offre sera complémentaire à celle des services de transport déjà bien implantés dans la région.

On s’attend à ce que ce soit utilisé partout dans la région, maintenant par expérience on sait que dans certains marchés, des fois si on sort un peu de la périphérie de la ville, ça peut prendre un peu plus de temps avant qu’il y ait assez de chauffeurs pour répondre à la demande, mais on est confiant que graduellement les gens vont l’essayer, autant pour gagner un revenu que pour se déplacer, puis vont l’adopter , a-t-il mentionné en entrevue lors de l’émission Place publique.

Uber est une application mobile qui fait le lien entre des chauffeurs inscrits au service et des clients qui ont besoin d’un transport. Une partie du montant payé va au chauffeur et l’autre va à l’entreprise, en plus évidemment des frais gouvernementaux.

Le lancement du service a été annoncé à l’extérieur de Québec, Gatineau et Montréal, où il est disponible depuis quelques années, lors d’une conférence de presse vendredi à Trois-Rivières.

Afin d’attirer des chauffeurs, Uber lance une campagne de recrutement qui comprend des incitatifs financiers, une hausse tarifaire de 11 %, un supplément temporaire pour l’essence et des primes de 1000 $.

Pour le développement économique

Dans le communiqué de l’entreprise, Jonathan Hamel a dit vouloir participer au développement économique.

La Fédération des chambres de commerce du Québec appuie l’arrivée dans les régions. Le déploiement d’Uber dans l’ensemble des régions du Québec répond à un besoin important, soit celui d’une offre diversifiée et innovante de transport de personnes en dehors des grands centres urbains , a commenté Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Rappelons que récemment la municipalité de Dolbeau-Mistassini a vu la disparition de son service traditionnel de taxis. Le secteur est frappé également comme bien d’autres par une pénurie de main-d’oeuvre. Dernièrement, Le Quotidien rapportait que le service avait dû être réduit à La Baie en raison d'un manque de chauffeurs.

Avec des informations de Flavie Villeneuve