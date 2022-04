Gestion du convoi : pas de rapport avant la fête du Canada, dit la vérificatrice générale

On fait aussi de l’information en format collation.

Nathalie Gougeon est catégorique. Son équipe prendra tout le temps nécessaire pour enquêter sur l'intervention du service de police d'Ottawa et de la gestion de la manifestation par la Ville d'Ottawa.

Le travail s'annonce ardu pour l'équipe de la vérificatrice générale de la Ville d'Ottawa. Elle doit se pencher sur l'intervention de la police et de la Ville lors de la manifestation des camionneurs.

Le convoi a paralysé le centre-ville d'Ottawa entre le 28 janvier et le 20 février.

Une importante opération policière a permis de mettre fin à l'occupation qui a duré trois semaines (archives). Photo : AFP via Getty Images/ANDREJ IVANOV

La vérificatrice générale, Nathalie Gougeon, doit en premier lieu déterminer la portée de son enquête, c'est à dire, les sujets qu'elle entend analyser. Ce processus à lui seul pourrait prendre quelques mois, selon cette dernière.

Tout le monde veut des réponses , a-t-elle souligné en entrevue. Je comprends que tout le monde est fâché, que les gens ont eu peur.

Steve Bell (à gauche) était l'adjoint de Peter Sloly, qui a remis sa démission (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La vérificatrice générale confirme que son rapport ne sera pas déposé avant la fête du Canada.

Mme Gougeon a l'intention d'entendre des responsables de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Police provinciale de l'Ontario (PPO). Elle veut également rencontrer Peter Sloly, le chef de la police d'Ottawa qui a démissionné pendant la manifestation, et son remplaçant, le chef intérimaire, Steve Bell.

Le but n'est pas de trouver un coupable, mais plutôt de comprendre ce qui s'est passé, rappelle-t-elle.

« La dernière chose que j'essaie de trouver, c'est quelqu’un qui est coupable. » — Une citation de Nathalie Gougeon, vérificatrice générale, Ville d'Ottawa

On veut voir ce qui a été fait, ce qui pourrait être amélioré dans le futur et donner les outils , a ajouté Mme Gougeon. Une telle enquête permettra d'éviter qu'une situation du genre se reproduise.

Plus tôt cette semaine, la Commission des services policiers d'Ottawa a voté en faveur d'une motion demandant à Mme Gougeon de fournir des recommandations avant la fête du Canada.

Par contre, Nathalie Gougeon a l'intention d'informer le directeur municipal et le chef de police par intérim des problèmes ou des leçons à tirer, et ce, au fur et à mesure de ses observations.

Une fois la portée de l'enquête établie, l'équipe de la vérificatrice organisera une consultation publique pour bien saisir l'impact de la manifestation sur la capitale nationale.

Avec les informations de Frédéric Pepin