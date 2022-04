Des pêcheurs de hareng manifestent devant le bureau du député Serge Cormier à Caraquet

À lire aussi : Les pêcheurs de hareng et de maquereau digèrent mal la suspension de leur saison

Ils se disent déçus de ne pas avoir pu le rencontrer alors que leur saison vient d'être suspendue par Pêches et Océans Canada.

Ça commence à devenir sérieux, là. Vraiment, ce n'est pas une joke , lance Hervé Mallet, de Le Goulet.

Le pêcheur Roger Albert s'est dit très préoccupé par la situation. Photo : Radio-Canada / René Landry

Les pêcheurs mécontents se sont rendus au troisième étage du Centre culture de Caraquet, où se trouvent le bureau du député Serge Cormier.

Mais, ils se sont butés à une porte close.

Les bureaux du député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, étaient déserts vendredi. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le député a évoqué, comme solution, le rachat de permis de pêche par le gouvernement fédéral.

Cela ne dit rien qui vaille au chef de file du groupe, Hervé Mallet.

C'est une vingtaine d'entreprises de la place, avec deux ou trois hommes d'équipage qui risquent de disparaître. Les rachats de permis, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas à mon âge.

Le quota de crabe de l' Union des pêcheurs des Maritimes UPM

Ils souhaitent plutôt obtenir une partie du quota de crabe de l'Union des pêcheurs des Maritimes, qui les représente.

Le quota de crabe a été donné pour venir en aide à des flottilles qui en ont vraiment besoin, qui sont vraiment dans la misère, explique Hervé Mallet. Là, je peux te dire qu'on va être dans la misère pas à peu près parce qu'on n'a plus rien à pêcher.

Adrien Gionet assure que s'il rigole, ce n'est pas parce qu'il n'est pas inquiet. «C'est parce que c'est une vraie farce tout ça.» Photo : Radio-Canada / René Landry

Adrien Gionet, de Miscou, admet que les stocks de harengs sont faibles et il se dit que le gouvernement a peut-être bien fait de fermer la pêche.

On n'a rien à pêcher , dit-il. Il n'y en a pas assez. Il y a un problème avec les stocks. Mais, ils nous donnent des miettes et ils nous disent que c'est correct, qu'on va gagner notre chômage. Mais là, on n'a plus rien.

Des pêcheurs expriment leur méfiance envers l'Union des pêcheurs des Maritimes Photo : Radio-Canada / René Landry

Il règne cependant une méfiance chez certains de ces pêcheurs envers l'Union des pêcheurs des Maritimes.