Des feux piétonniers seront ajoutés par Saguenay à Chicoutimi et La Baie

On fait aussi de l’information en format collation.

Les feux piétonniers seront ajoutés aux intersections des boulevards Talbot et de l'Université dans l'arrondissement de Chicoutimi et au coin de la rue du Port et de la 6e rue du côté de La Baie.

Le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau, explique que les appels d'offres seront bientôt publiés.

Ce sont des intersections achalandées où il y a des commerces, donc des endroits qui sont fréquentés autant par les automobilistes que les piétons et on est rendu à un point où pour faciliter la cohabitation sur la route, c’est simplement normal de faire des intersections avec des passages piétonniers et sécuritaires, autant pour les piétons que les cyclistes, de façon à garantir la sécurité , a indiqué M. Arseneau.

Les premiers feux piétonniers pourraient être fonctionnels à la fin de l'été sur le boulevard Talbot et plus tard à l'automne sur la rue du Port.