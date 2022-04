Une des dernières municipalités sans alcool de l’Alberta pourrait l’autoriser

On fait aussi de l’information en format collation.

Bien que le débat sur la vente d’alcool revienne souvent dans l’histoire de cette municipalité, le conseil municipal veut entendre le point de vue des résidents avant de se prononcer sur la question.

La consultation publique, à laquelle le conseil municipal avait invité les habitants la semaine dernière, était la deuxième du genre, ces dernières semaines.

Dans la foule réunie sur place, certains estimaient qu’il est temps d’entamer ce changement. D’autres, comme Chonita Sims, ne voulaient pas vivre dans une municipalité qui vend de l’alcool à ses résidents.

J’ai l’impression que, si on ouvre cette porte, on ne pourra plus la fermer ensuite , a-t-elle affirmé.

La propriétaire du Cowboy Bistro, Gillian Eaves, estime que le fait de soutenir l’octroi de permis de vente d’alcool est un moyen d’inclure les commerces comme le sien.

Chonita Sims, à gauche, est opposée à l'idée de vendre de l'alcool dans les restaurants, car cela porterait atteinte à l'identité de Raymond. La conseillère municipale Kelly Jensen, à droite, pense qu'il est temps pour la Municipalité d'évoluer. Photo : Radio-Canada / Jennifer Dorozio

Elle souligne que les gens sont très attachés au statut sans alcool de la municipalité, mais que cela ne les empêche pas d'en consommer.

Ce n’est pas une ville sans alcool. J’ai grandi ici , dit-elle en riant.

Sheva Whitehead, qui vit à Raymond depuis deux décennies, désire aussi que la Municipalité se défasse de son identité de lieu où on ne peut pas acheter de l’alcool.

Raymond est une municipalité géniale, mais nous vivons un peu dans une bulle , affirme-t-elle.

La conseillère municipale Kelly Jensen a reconnu qu’il s’agissait d’un sujet controversé à Raymond. Cette question est liée aux valeurs personnelles des gens, à leurs expériences personnelles en lien avec l'alcool et l’héritage culturel de la municipalité.

Je crois que le plus gros [obstacle] est la peur de l’inconnu ou du changement.

Le conseil municipal écoutera les résidents de Raymond avant de se prononcer sur le sujet. Les élus municipaux décideront alors s’il modifient le règlement à ce sujet.

La Municipalité considérerait alors l’octroi de licence de permis d’alcool de classe A, c’est-à-dire, seulement pour les restaurants où les mineurs sont autorisés.

Avec les informations de Jennifer Dorozio