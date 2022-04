Un projet pour développer le potentiel agricole de la route 11 en élaboration

C’est le Réseau communautaire du Nord-Est (RCNE), un organisme de développement économique et agricole du district de Cochrane, qui a obtenu 319 800 $ de fonds publics afin de créer un plan d'affaires pour commercialiser des terres agricoles inutilisées.

Ces terres sont situées dans la grande ceinture d’argile, une région géologique de terres fertiles qui chevauche l’Ontario et le Québec, qui s’étend au-delà de Hearst à Ouest, et qui se rend jusqu'au sud-est de la baie James du côté du Québec.

La grande ceinture d'argile Photo : Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Ces terres sont pour la plupart détenues par des propriétaires privés, qui ne les utilisent pas pour faire de l’agriculture.

En tout, le RCNE estime que ce sont 1,2 million d’hectares de terres agricoles qui pourraient être exploitées pour faire de l’agriculture et qui doivent être ciblées par le plan d’affaires.

L’idée c’est de créer un plan d’affaires professionnel qui va permettre à toutes les municipalités de faire un cas pour aller chercher de gros investissements pour l’agriculture dans notre coin , explique Gilles Matko, président du RCNE.

Après avoir été en quête de financement au cours des dernières années pour financer ce projet, le RCNE affirme maintenant avoir assez d’argent pour engager un consultant pour écrire le plan d’affaires.

C’est sûr qu’il va falloir engager quelqu’un de l’externe parce qu’on n’a pas l’expertise dans la région , explique M. Matko.

Le RCNE s’attend à ce que le plan soit terminé d’ici la fin de l’année.

Convaincre les propriétaires terriens

En attendant le plan, le RCNE a lancé une série de sondages à l’attention des propriétaires.

Le succès du plan, lorsqu’il sera lancé, repose sur la capacité de convaincre ceux qui possèdent ces terres de les vendre ou de les louer afin de les développer.

Selon M. Matko, on a déjà des agriculteurs dans la région qui sont à l’avant-plan de l’innovation, c’est maintenant d’étendre ça, sur un plus grand territoire .

Roger Lachance, un agriculteur de la région de Harty, croit que ces terres sont fertiles, mais peu utilisées.

Pour la grande majorité, les terres sont là pis ils ne font rien avec, c'est pour ça que ça serait important de savoir s'ils veulent les vendre pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'en servir , indique-t-il.

Il affirme que plusieurs personnes pourraient souhaiter développer ces terres, mais que ce ne sera probablement pas de nouveaux agriculteurs ou des jeunes qui vont développer ces terres.

Moi, je pense que ça prend du monde déjà établi, qui en font déjà de l’agriculture, parce que c’est quand même de grandes terres, donc ça va prendre beaucoup d’argent, et un jeune, ou quelqu’un qui commence en agriculture, où est-ce qu’il va prendre l’argent ? se questionne M. Lachance.

Si le projet se concrétise, les deux hommes estiment que la région va en bénéficier.

Le but ultime de tout ça c’est de diversifier ce qu’on peut faire ici dans le Nord-Est et créer de bons emplois et augmenter la capacité des fermiers et ceux qui veulent développer leurs terres , ajoute Gilles Matko.

Avec les informations de Francis Bouchard et Francis Beaudry