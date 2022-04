Des médecins appellent à la prudence face à la 6e vague de COVID-19 au N.-B.

Alors que le nombre de cas déclarés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick monte en flèche depuis la levée des mesures sanitaires, deux médecins tirent la sonnette d’alarme sur la sévérité du virus et de ses variants.

Le combat est encore en cours , lance le Dr John Tobin, chef du département de médecine familiale à l’Hôpital régional d’Edmundston.

Alors qu'une sixième vague se dessine, il a tenu à partager un message sur sa page Facebook pour remettre les pendules à l’heure sur la sévérité du virus et les répercussions sur le système de santé et sur les patients plus vulnérables.

Le Dr Tobin rappelle que même si le gouvernement a levé les mesures sanitaires, le virus est bien présent et continue d’infecter un nombre important de Néo-Brunswickois. En une semaine, la province a signalé une augmentation de 30 % des cas déclarés.

À l’intérieur d'un hôpital, à l'intérieur d'un réseau de santé, nous autres on gère des patients malades et on va continuer de les soigner ces gens-là , dit-il.

« Avec les chiffres comme 30 à 35 % de prédominance du BA.2, je pense qu’on peut dire que la sixième vague est pas mal arrivée au Nouveau-Brunswick. » — Une citation de Dr John Tobin

Selon le Dr Ghislain Lavoie, président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, les professionnels de la santé croient que la province y est allée trop rapidement avec la levée des mesures sanitaires et auraient préféré une méthode plus progressive.

Il affirme que certaines mesures faciles à suivre auraient permis de limiter la transmission du virus, comme le port du masque et la distanciation.

Avec ces mesures en place, on aurait probablement pu réduire le pic qu’on est en train de voir en ce moment , dit-il.

Un virus qui rend malade différemment

Le Dr Tobin note que les patients infectés par le variant Omicron et plus récemment par le sous-variant BA.2, sont malades différemment . Il souligne qu’au début de la pandémie, le virus provoquait une inflammation au niveau pulmonaire causant de la difficulté à respirer.

Ce virus-là est un virus assez curieux. Il a tendance à pouvoir donner de l’inflammation dans à peu près n’importe quel organe ou système qu’on a , explique le Dr Tobin.

Ainsi, selon le Dr Tobin, les complications liées aux hospitalisations sont nombreuses et sous plusieurs formes. Il affirme voir des patients infectés par le virus, de tous âges, pour toutes sortes de raisons : nausées, vomissements, accident vasculaire cérébral AVC , diabète, insuffisance cardiaque, etc.

Le Dr Ghislain Lavoie est du même avis. Ça peut frapper n’importe qui et il y a beaucoup, beaucoup de différents symptômes , dit-il.

7 fois plus contagieux que la grippe

Selon les dernières données provinciales, la province a vu le nombre de cas déclarés bondir de 30 % en une semaine mardi. Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a confirmé que le virus était présent dans plusieurs écoles, mais que le port du masque restera optionnel, à moins que la santé publique ne l’exige.

Toutefois, la transmission du variant est sérieuse. Selon le Dr Tobin, ce variant est plus contagieux que la grippe. Il explique qu’une personne infectée par la grippe peut contaminer environ deux autres personnes. Un individu infecté par le BA.2 peut contaminer 14 autres personnes.

On pourrait quasiment dire qu’il est sept fois plus contagieux que le virus de la grippe , lance-t-il.

La réinfection, une réelle possibilité

Les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 ne sont pas non plus au bout de leur peine, face à la venue imminente de la sixième vague dans la province.

Pour le Dr Tobin et le Dr Lavoie, la possibilité d’être infecté à nouveau par un autre variant est possible et même prévisible.

La réinfection, la deuxième fois, oui ça existe bel et bien , insiste le Dr John Tobin.

Il faut aussi faire attention avec l’idée d'être déjà immunisée, surtout avec le nouveau sous-variant BA.2, selon le Dr Lavoie.

C’est encore Omicron, mais c’est un différent variant d’Omicron, alors le fait d’avoir eu un variant n’empêche pas nécessairement d’en avoir un deuxième , explique-t-il.

