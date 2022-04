Excuses du pape : des Autochtones de l’Ontario réclament «des actions concrètes»

Pour ces survivants [des pensionnats pour Autochtones] qui sont allés parler au pape, lui raconter leur histoire et qui se sont finalement sentis entendus, je suis très content pour eux , affirme le chef de la Première Nation des Mississaugas de Credit, R. Stacey Laforme.

Il regrette toutefois que les excuses du pape n’arrivent que des années après que les Autochtones du Canada les aient réclamées.

« Ça a presque transformé les excuses en quelque chose de grandiose, d’immense et de tellement spécial que ça élimine l’essence même des excuses. Une excuse ne devrait pas être quelque chose d’immense et merveilleux, ça devrait être lourd de sens et humble. »