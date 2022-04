Les Tigres de Campbellton, des champions jamais oubliés

On fait aussi de l’information en format collation.

Aujourd’hui, il est porté par l’équipe locale de niveau junior A. Mais pendant longtemps, « les Tigres » c'était l’équipe sénior qui a fait la fierté de la ville.

Pendant plusieurs décennies et plus particulièrement durant les années 70 et 80, cette formation a cumulé les championnats des diverses ligues dont elle faisait partie.

Mais ce qui rend les gens de Campbellton encore plus fiers, ce sont les trois championnats nationaux, la Coupe Hardy, remportés par les Tigres en 1972, 1977 et 1988. Campbellton est la seule ville à avoir remporté cette coupe à trois reprises.

L'arrivée de « Red »

Le dénominateur commun de ces trois championnats, c’est l’entraîneur-chef de l’équipe, Gerry « Red » Ouellette. L’homme originaire de Grand-Sault est arrivé à Campbellton au début des années 70.

Gerry 'Red' Ouellette était joueur-entraîneur lors de la première conquête de la Coupe Hardy en 1972 Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Dès la saison 1971-1972, celui qui était joueur-entraîneur à l’époque mène les Tigres vers une première Coupe Hardy. Elle est chèrement acquise : trois victoires contre deux défaites à Rosetown en Saskatchewan, contre les Red Wings.

« Red » Ouellette se souvient d'avoir inculqué à ses joueurs, dès son arrivée, des principes appris durant sa carrière d'une douzaine d'années dans le hockey professionnel.

Il a notamment joué 34 parties avec les Bruins de Boston au début des années 60.

« C’était une autre expérience pour moi d’être entraîneur. Les choses que j’ai apprises avec les Fred Shero, Emile Francis et autres entraîneurs professionnels, j’ai apporté ça avec moi. » — Une citation de Gerry « Red » Ouellette, entraîneur-chef

Le succès de ses équipes passait toujours par le travail, l’exécution et la vitesse. Gerry Ouellette a toujours été franc et direct avec ses joueurs mais affirme que sa porte de bureau était toujours ouverte pour quiconque voulait discuter. Si t'as quelque chose à dire, viens voir Red , déclare celui qui est retourné vivre dans sa ville natale à sa retraite.

Capitaine John

Cinq ans plus tard, soit en 1977, les Tigres remportent une deuxième Coupe Hardy, toujours sous la gouverne de « Red » Ouellette qui avait toutefois rangé ses patins pour de bon.

Un joueur local au petit gabarit [118 livres, selon ses dires], John Wood, remporte lui aussi un deuxième championnat mais à titre de capitaine de l’équipe cette fois-ci.

John Wood était capitaine des Tigres lors de la conquête de 1977 de la Coupe Hardy. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les Tigres remportent la série trois victoires contre une seule défaite face aux Lakers de Warroad. Ce championnat est remporté à l’aréna local, le vénérable Memorial Gardens.

« L’aréna était rempli jusqu’au plafond. Je peux encore voir les joueurs sur la glace, la joie, les cris de la foule. Je n’oublierai jamais cette soirée. » — Une citation de John Wood, capitaine des Tigres en 1977

John Wood a joué pour l’équipe tout au long des années 70. Il se souvient qu’être un membre des Tigres à Campbellton, c’était un peu comme être un membre des Canadiens à Montréal.

Il garde d’excellents souvenirs de ses années avec les Tigres. Les membres de l'équipe, c'était comme une grande famille. Ces gars sont encore mes meilleurs amis , déclare l’homme qui habite toujours à Campbellton.

Une 3e coupe

Il faudra attendre plus de 10 ans pour voir les Tigres remporter leur troisième Coupe Hardy. Pour réaliser l'exploit, les dirigeants de l’équipe ont demandé à Gerry Ouellette de sortir de sa retraite pour devenir à nouveau entraîneur-chef.

Comme en 1977, le championnat de 1988 a été remporté à la maison au Memorial Gardens. Les Tigres ont complètement dominé les Kangoroos de Quesnel en remportant la série quatre victoires à zéro.

Gerry « Red » Ouellette était l'entraîneur-chef des Tigres de Campbellton lors des conquêtes de la Coupe Hardy de 1972, 1977 et 1988 Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Parmi les leaders de cette formation, soulignons les attaquants Marc Roy, René Labbé et le défenseur Sterling Loga.

En 1990, le vétuste Memorial Gardens a été détruit par les flammes. Il a été remplacé deux ans plus tard par un nouveau complexe sportif, le Centre civique Mémorial.

Au fil des décennies, les exploits des Tigres de Campbellton ont fait leur chemin jusqu’au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Les trois formations championnes du Canada y ont tour à tour été intronisées, tout comme Gerry « Red » Ouellette.

Le Temple de la renommée du sport de Campbellton, adjacent à la bibliothèque, contient également plusieurs souvenirs liés aux années de gloire des Tigres de Campbellton.

Souvenir de la première conquête de la Coupe Hardy par les Tigres de Campbellton Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Plusieurs joueurs vedettes de l'équipe ont été intronisés à ce temple, en plus des équipes championnes de la Coupe Hardy de 1972, 1977 et 1988.

Gerry Ouellette a gardé beaucoup d'amis à Campbellton où il a aussi dirigé les programmes de hockey et de baseball mineur pour la ville pendant une vingtaine d’années. Ce sont de très beaux souvenir , conclut l’homme toujours bien actif en dépit de ses 83 ans bien sonnés.

Pour John Wood, les succès des Tigres constituent toujours une source de grande fierté pour plusieurs citoyens de la ville.