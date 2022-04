Enquête sur la tuerie de Portapique : y avait-il assez de policiers disponibles ?

On fait aussi de l’information en format collation.

Des documents et des témoignages devant la Commission des pertes massives révèlent que les épisodes de confusion ont été nombreux tout au long de cette cavale meurtrière qui a duré 13 heures.

Des policiers ont dû faire le choix difficile de laisser des enfants seuls dans une maison pendant qu’ils tentaient d'attraper un tueur qui avait déjà filé. D’autres ont braqué une arme sur la fille d’une victime qui cherchait à comprendre ce qui était arrivé à sa mère. Un autre encore, est passé à deux doigts d’intercepter le tireur avant qu’il n’abatte ses cinq dernières victimes.

Adam Merchant, Aaron Patton et Stuart Beselt répondent aux questions du commissaire Roger Burrill dans le cadre de la Commission des pertes massives, qui veut faire la lumière sur la tuerie de Portapique. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Et puis, il y a cette alerte qui aurait pu renseigner le public sur la présence du tueur et possiblement sauver des vies, mais qui n’a finalement pas été lancée.

Il y a d’ailleurs une sorte d’aveu tacite d’impouvoir dans le témoignage des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui ont répondu aux premiers appels de détresse dans le petit village de Portapique. C’était le chaos , a reconnu l’agent Aaron Patton devant la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les événements des 18 et 19 avril 2020.

« Nous avons essayé de gérer les choses au fur et à mesure qu'elles se présentaient. » — Une citation de L’agent Aaron Patton, de la GRC

Dans les faits, la faible présence policière dans le centre rural de la Nouvelle-Écosse a donné une longueur d’avance au tueur.

Gabriel Wortman a tué 13 personnes – dont huit avant l'arrivée des premiers gendarmes – et allumé plusieurs incendies à Portapique avant de s’enfuir par un chemin privé, vêtu d’un uniforme de gendarme et au volant d’une fausse autopatrouille.

Un enquêteur à la résidence de deux des victimes, à Wentworth Centre, en Nouvelle-Écosse, le 20 avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Les quatre premiers agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC qui sont intervenus ce soir-là dans l’épicentre de la fusillade de masse provenaient du détachement de Bible Hill, qui dessert tout le comté de Colchester et ses quelque 3600 km2, à l’exception de la municipalité de Truro qui a son propre service de police.

L’agent Stuart Beselt est le premier à être arrivé à Portapique. Devant la Commission des pertes massives, il a reconnu qu’en raison du petit nombre de patrouilleurs de son détachement – parfois aussi peu que quatre par quart de travail – et de l’étendue de son territoire, il doit parcourir de grandes distances presque tous les jours.

« Nous pouvons prendre jusqu’à deux heures pour répondre à un appel qui nous prendrait cinq minutes en ville. Ça arrive tout le temps. » — Une citation de L’agent Stuart Beselt, de la GRC

Dans la soirée du 18 avril 2020, les quatre policiers de la Gendarmerie royale du Canada GRC en service dans le comté de Colchester se trouvaient tous à plus de 45 kilomètres de Portapique lorsque le 911 a reçu les premiers appels de détresse en provenance du petit village.

L’agent Stuart Beselt dit qu’il a poussé son autopatrouille à plus de 160 km/h sur des routes sinueuses, tout en recevant du répartiteur des renseignements cruciaux sur la fusillade. J’ai roulé aussi vite que possible , a-t-il déclaré dans le cadre des audiences publiques de la Commission des pertes massives, à Halifax.

Des plaintes constantes

En Nouvelle-Écosse, il n’y a pas qu'à l’enquête publique sur la tuerie de masse d’avril 2020 que les effectifs de la Gendarmerie royale du Canada GRC en milieu rural soulèvent des questions.

Dans la municipalité du comté de Cumberland, les élus locaux viennent de donner le feu vert à un examen des ressources policières sur leur territoire. Le maire Murray Scott dit que les services de la Gendarmerie royale du Canada GRC coûtent de plus en plus cher à son administration alors que le niveau de satisfaction de ses concitoyens est à son plus bas.

« Au cours de la dernière année, nous avons constamment entendu les plaintes de citoyens d'un bout à l'autre de la municipalité au sujet de la faible présence de la Gendarmerie royale du Canada GRC dans nos communautés. » — Une citation de Murray Scott, maire de la municipalité du comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse

Murray Scott est lui-même un ancien policier et un ancien ministre provincial de la Justice. Il verrait d’un bon œil l’élargissement de territoire desservi par le service de police d'Amherst pour englober certaines communautés de sa municipalité qu’il juge mal desservies par la Gendarmerie royale du Canada GRC .

La municipalité du comté de Cumberland a aussi été touchée par la tuerie de masse d’avril 2020. Le tueur a fait quatre victimes dans le petit village de Wentworth, le matin du 19 avril 2020.

Trop de policiers en milieu urbain ?

La réalité est cependant bien différente dans la Municipalité régionale d’Halifax.

La capitale et plus grand centre urbain de la Nouvelle-Écosse, où vit près de la moitié de la population de la province, est desservie par plus de 700 policiers.

La police d'Halifax devant l'hôtel Cambridge, le 30 décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Le conseil municipal a récemment refusé d’accorder au chef de police Dan Kinsella la hausse du budget de 2 millions de dollars qu’il réclamait pour embaucher de nouveaux agents.

Les élus opposés à cette augmentation ont fait valoir que la municipalité a déjà un nombre de policiers par habitants supérieur à la moyenne canadienne, et qu’il est temps de repenser certaines responsabilités de la police, en particulier ce qui touche la santé mentale.

La tuerie d’avril 2020 a a coûté la vie à 22 personnes dans le centre de la Nouvelle-Écosse, dont une femme enceinte et une policière.

Deux ans après les faits, la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ce drame insensé révèle toutes les difficultés auxquelles ont fait face les policiers engagés dans la poursuite du tueur.

Elle révèle aussi, par une série de coïncidences de l’actualité, l’important déséquilibre entre la couverture policière à laquelle ont droit les Néo-Écossais qui vivent en milieu urbain et ceux qui vivent en milieu rural.