Les travaux de sauvegarde de la villa Frederick-James vont bon train à Percé

Les interventions prévues permettront, dans un premier temps, de déplacer le bâtiment hors de la zone d'érosion et, dans un second temps, d'effectuer une restauration et une mise aux normes.

Le ministère de la Culture et des Communications avait annoncé, en février dernier, que les travaux préparatoires allaient commencer à la fin de l'hiver 2022. La villa Frédérick-James fera l'objet d'une restauration patrimoniale et d'une mise aux normes.

Selon le ministère de la Culture et des Communications, la villa, qui est juchée sur le cap Canon, sera déplacée d'environ 19 mètres à partir de son emplacement actuel.

Le déplacement sur rail est prévu dans la semaine du 18 avril.

À la fin du mois de juin, la bâtisse devrait être déposée sur ses nouvelles fondations.

Retard dans les travaux

Initialement, le lancement des travaux était prévu à la mi-novembre 2021.

Ceux-ci n'ont uniquement pris leur envol à l'hiver 2022 en raison du prolongement de l'appel d'offres lancé par le gouvernement à l'automne dernier.

Rappelons qu'en février, Québec a accordé un prêt de 20,8 millions de dollars au Musée de la civilisation pour la première phase des travaux d'aménagement de l'Espace bleu à la villa.

Le Musée de la civilisation avait été autorisé, par décret, à acquérir la villa Frederick-James en juillet 2021.