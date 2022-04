Las Vegas accueillera les 64es prix Grammy dimanche

Pianiste et chef d'orchestre, Jon Batiste a remporté en 2021 l’Oscar de la meilleure musique de film pour le long métrage d’animation Soul. Très connu du grand public américain, il est directeur musical de la populaire émission de télévision The Late Show with Stephen Colbert depuis 2015.

En plus de son album We Are, qui est en nomination pour le très convoité prix de l’album de l’année, le chanteur originaire de La Nouvelle-Orléans pourrait remporter des prix dans plusieurs styles tels que le RnB, le jazz et le classique.

À seulement 35 ans, Jon Batiste a déjà enregistré avec des grandes vedettes de la chanson américaine comme Stevie Wonder et Prince.

La cérémonie, qui devait initialement se dérouler à Los Angeles le 31 janvier dernier, se déroulera en fait à Las Vegas et elle sera animée par l’humoriste Trevor Noah.

La vedette canadienne Justin Bieber sera en lice dans pas moins de huit catégories, tout comme H.E.R. et Doja Cat. Billie Eilish, qui a remporté la semaine dernière l’Oscar de la meilleure chanson originale, est pour sa part en nomination pour sept trophées.

À seulement 19 ans, la chanteuse Olivia Rodrigo est favorite pour remporter le titre de révélation de l’année. Elle pourrait d’ailleurs répéter l’exploit de Billie Eilish d’il y a deux ans en remportant les quatre prix les plus prestigieux, soit enregistrement de l’année, album de l’année, chanson de l’année et meilleure nouvelle artiste.

L'improbable duo formé par la diva pop Lady Gaga et le crooner nonagénaire Tony Bennett, qui cumule six nominations au total, pourrait aussi créer la surprise avec l'album de reprises Love For Sale.

L’Académie a augmenté cette année le nombre de nominations dans chacune des quatre catégories afin de laisser plus de place à la diversité.

Plusieurs artistes du Canada en lice

Si Justin Bieber est l’artiste canadien ayant le plus grand nombre de nominations, sa présence à l’événement n’est toutefois pas confirmée. Le chanteur a en effet une relation mitigée avec les cérémonies du genre et il ne s’était pas présenté aux prix Grammy l’année dernière.

Le Torontois The Weeknd avait promis de boycotter les Grammys l’année dernière alors qu’il avait été exclu des nominations. Toutefois, il est nommé trois fois cette année, notamment pour la chanson Hurricane avec Kanye West et Lil Baby.

Le rappeur Drake a pour sa part demandé à l’Académie de retirer sa candidature, sans toutefois fournir d’explication. Son album Certified Lover Boy, qui a connu un immense succès, avait été ignoré dans les catégories généralistes. L’artiste canadien accuse notamment l’Académie de le restreindre à la catégorie du rap à cause de sa couleur de peau.

Avec trois nominations pour son premier album, l’artiste montréalaise Allison Russell est aussi à surveiller, alors que Joni Mitchell pourrait remporter le neuvième Grammy de sa carrière.

Pas de place sur scène pour Kanye West

La rappeur Kanye West, qui a changé de nom pour Ye l’an dernier, est en nomination pour l’album de l’année avec Donda et affrontera Taylor Swift et son album Evermore. Il avait arraché le micro à cette dernière en 2009 alors qu’elle était montée sur scène pour recevoir un prix aux MTV Music Awards.

Bien qu’il soit invité à la cérémonie, le rappeur a été privé de performance à cause de son comportement sur les réseaux sociaux à l’égard de l’humoriste Pete Davidson.

Par contre, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Jon Batiste, H.E.R., Lil Nas X et Jack Harlow chanteront sur scène.