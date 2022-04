La hausse des cas de COVID-19 se poursuit à Ottawa et en Outaouais

On fait aussi de l’information en format collation.

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte un nouveau décès. On compte désormais 764 décès attribuables à la COVID-19 dans la capitale nationale.

Une personne a également été hospitalisée jeudi, ce qui porte à 10 le nombre de citoyens recevant des soins en raison du virus. Aucun d’entre eux ne se trouve aux soins intensifs.

Toujours selon Santé publique Ottawa SPO , 216 infections supplémentaires ont été répertoriées dans les 24 dernières heures. C’est une vingtaine de plus que la hausse de la veille. La région de la capitale nationale vient ainsi de franchir la barre des 200 cas quotidiens de nouveau.

La santé publique indique qu’il y aurait 1281 cas actifs au sein de la population. La Ville rapporte 23 éclosions actives et un nouveau record des taux de COVID-19 dans les eaux usées.

De son côté, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) a enregistré deux nouveaux décès dans son bilan de vendredi. Le virus a maintenant fait 217 victimes dans la région.

En ce qui a trait aux hospitalisations, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO en compte huit vendredi. Aucun patient ne nécessite un passage aux soins intensifs.

À l'heure actuelle, il y a six éclosions en cours dans l'est ontarien.

Dans la province, on constate une hausse des infections au sein de la population. La santé publique compte plus 804 hospitalisations, 3500 nouveaux cas et 18 décès en une seule journée.

Hausse des hospitalisations en Outaouais

L’institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique que 88 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19. Cela porte à 36 572 le nombre de résidents de l’Outaouais ayant contracté le coronavirus.

Du côté des hospitalisations, on mentionne que 11 personnes atteintes du virus reçoivent des soins dans la région. C’est quatre de plus que la veille.

On soutient également qu’il y aurait plus de 615 cas actifs dans la région. Le bilan des morts reste inchangé et affiche toujours 293 décès.

Au Québec, on déplore 17 décès et 37 hospitalisations supplémentaires. Les cas de COVID-19 sont aussi en hausse avec 3182 infections de plus, vendredi.