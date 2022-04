L’organisme IRIS Estrie perd 70 % de son financement

La perte de deux importantes subventions fédérales contraindra IRIS Estrie à réduire considérablement ses services.

« On tombe en mode survie à partir d'aujourd'hui avec les finances qu'il nous reste, on ne fera pas l'année. »

En l'absence de financement supplémentaire, l'organisme devra couper dans ses services, un choix qui s'annonce déchirant.

Charlène Aubé, la directrice clinique, indique que l'organisme n'a pas encore choisi où le couperet tombera précisément. IRIS Estrie tente encore d'évaluer comment conserver un maximum de service avec les ressources restantes.

Il semble toutefois inévitable que l'organisme ne pourra plus offrir un service spécifique à chaque populations à risques dans la lutte aux ITSS et au VIH.

Rappelons que depuis plusieurs années, l'organisme bénéficiait de financement de la part du Fonds d'initiative communautaire, dédié à la lutte aux ITSS ITSS et au virus de l'immunodéficience humaine VIH , ainsi que le Fonds en réduction des méfaits. La perte de ce financement implique une réduction de 260 000 $ au budget annuel de l'organisme.

On nous a expliqué que ce sont des fonds fédéraux, donc il y a énormément de compétition des organismes communautaires qui sont pas mal tous sous-financés, mais la raison principale qu'ils nous ont donnée, c'est qu'ils avaient l'impression de financer notre mission et ce n'est pas au fédéral de financer la mission des organismes communautaires, c'est au provincial , relate Charlène Aubé.

« Quand on parle de lutte au virus de l'immunodéficience humaine VIH et aux ITSS ITSS , c'est une question de santé publique, alors on interpelle la santé publique, les députés et le ministre de la Santé : on a besoin de soutien. »