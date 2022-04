Plus d’enfants défavorisés sont nourris grâce à la nouvelle cuisine du Pignon bleu

On fait aussi de l’information en format collation.

Les responsables du Pignon bleu se sont récemment portés acquéreurs du 728, rue Xi’an, dans le quartier Saint-Roch, un bâtiment de trois étages d'une superficie de près de 1400 mètres carrés (15 000 pieds carrés). Les travaux d’aménagement sont en cours.

Une fois remis à neuf, l’immeuble abritera les bureaux administratifs de l’organisme, un espace d’accueil des dons et une grande cuisine qui permettra de préparer plus de repas et de collations pour les jeunes démunis de la capitale.

Encore un demi-million de dollars à récolter

La demande des familles pour de l'aide alimentaire est en augmentation constante. C’est ce que constatent les membres du Pignon bleu, au point où ils ne parviennent pas à combler tous les besoins.

Alain Rioux, responsable de la campagne de financement et de la construction de la nouvelle cuisine, estime que présentement, l’organisme répond à 70 % de la demande.

Le Pignon bleu est un organisme communautaire dont la mission consiste à contribuer à la sécurité alimentaire des enfants et de les soutenir dans leur développement. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Réaménager le bâtiment coûte cher : la facture s’élève à 3,3 millions de dollars. Pour récolter une telle somme, une campagne de financement a été lancée. À ce jour, 2,7 millions de dollars ont été amassés.

Le Pignon bleu est également reconnu par Emploi Québec comme une entreprise d’insertion professionnelle. Ainsi, la cuisine servira également à initier des personnes sans emploi aux métiers des services alimentaires.

L'organisme s’applique déjà à remplir cette mission en proposant un parcours rémunéré de 28 semaines.