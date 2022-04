L’Ontario ouvre son marché des jeux en ligne, une première au pays

Les jeux et les casinos en ligne sont maintenant réglementés en Ontario, la première province au pays à légaliser ces plateformes privées.

On fait aussi de l’information en format collation.

Une vingtaine d’exploitants privés ont obtenu un permis de Jeux en ligne Ontario (iGaming Ontario iGO ), la nouvelle division de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, responsable d’établir et d'encadrer ce nouveau marché. Plus de 700 jeux sont maintenant autorisés dans la province.

La jeune pousse torontoise Rivalry, qui produit des jeux virtuels et exploite une plateforme de paris sportifs, se dit fière de pouvoir enfin se joindre au marché ontarien, évalué à plus d’un milliard de dollars.

Jusqu’ici, nous n’avons pas été capable d’offrir notre produit chez nous , affirme le cofondateur et chef de la direction, Steven Salz. Il dirige une équipe d'une centaine d'employés, dont le tiers dans la Ville Reine.

« Nous avons l’avantage à domicile. C'est clair que nous voulions embarquer. » — Une citation de Steven Salz, cofondateur et chef de la direction de Rivalry

L'entreprise torontoise Rivalry a développé des jeux virtuels et exploite une plateforme de paris sportifs. Elle détient un permis d'exploitation en Ontario. Photo : Radio-Canada / Yan Théoret

La plateforme theScore Bet, aussi conçue à Toronto, compte doubler la taille de son équipe pour atteindre 400 employés. Ses nouveaux espaces de bureaux au centre-ville font environ 80 000 pieds carrés.

D’autres grandes marques mondiales comme bet365 et FanDuel ont aussi obtenu le feu vert du régulateur ontarien.

Les exploitants doivent payer, chaque année, des frais d’inscription de 100 000 $ par site de jeux et verser 20 % de leurs profits à la province. Jeux en ligne Ontario n’impose pas de limite sur le nombre de concurrents admis dans ce nouveau marché.

Le procureur général de l’Ontario affirme que les entreprises autorisées sont soumises à des normes rigoureuses afin de protéger les joueurs. Le cadre réglementaire permettra, selon lui, de permettre un jeu plus responsable, d’empêcher l’accès des mineurs et de contrer le blanchiment d’argent dans l’industrie.

Jusqu’ici, les jeux de hasard se trouvaient sur des sites qui ne sont pas autorisés dans la province. Les mesures de protection sur ces sites des consommateurs sont limitées, voire inexistantes , a déclaré par courriel Natasha Krstajic, attachée de presse du procureur général Doug Downey.

Jeux en ligne Ontario travaille à établir un nouveau marché qui permettra de mieux protéger les consommateurs et de leur offrir plus de choix.

Inquiétudes entourant les dépendances

Bien que le secteur soit désormais mieux encadré, des experts craignent que cette nouvelle offre en ligne exacerbe les problèmes de jeu compulsif.

Nigel Turner, du Centre de toxicomanie et de santé mentale, affirme que la plupart des gens ne comprennent pas les jeux de hasard. Ils se disent : si je continue, je suis dû pour remporter le gros lot, affirme le chercheur. Les chances de gagner sont rangées contre eux.

Ces gens dépensent souvent de l’argent qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre , déplore-t-il.

Chanel Larche est chercheuse au Laboratoire de dépendances au jeu de l'Université de Waterloo. La postdoctorante travaille également au Centre d'excellence en jeu responsable de l'Université de Gibraltar. Photo : Chanel Larche

Chanel Larche, chercheuse au Laboratoire de dépendances au jeu de l'Université de Waterloo, estime que les mesures exigées par la province ne sont pas suffisantes. Elle s’inquiète que les nouvelles publicités et l’accès plus facile aux jeux en ligne attirent des joueurs à risque de dépendance.

Selon elle, inclure des liens vers des services d’aide sur les sites de jeux, par exemple, est une mesure passive qui ne va pas assez loin.

« Vu que les jeux en ligne sont plus accessibles, les exploitants doivent être plus proactifs. » — Une citation de Chanel Larche, experte en dépendances au jeu

L’entreprise américaine de paris sportifs FanDuel dit travailler avec des organismes canadiens comme le Conseil du jeu responsable afin d’adopter des protocoles appropriés.

Sur notre application mobile, nous proposons des outils aux joueurs pour qu’ils limitent leurs dépenses et le temps passé en ligne , affirme le gérant de FanDuel Canada, Dale Hooper.

L'Ontario légalise les plateformes de jeux et de casinos en ligne, comme l'application de paris sportifs, FanDuel. Photo : Radio-Canada / Michael Aitkens

Nous allons continuer de faire de la recherche et d’investir dans des partenariats afin de garantir que nous avons tous les outils nécessaires pour aider nos clients qui en ont besoin , ajoute-t-il.

Credit Canada Debt Solutions offre aussi des services gratuits aux joueurs qui souffrent de dépendance au jeu et qui croulent sous une dette insoutenable. L’organisme sans but lucratif propose, entre autres, du soutien psychologique, des ateliers éducatifs ou encore des webinaires pour aider les gens à faire un budget personnel.

Bien des gens sont capables de profiter de ces activités de façon responsable, mais il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à maîtriser leurs comportements , affirme le pdg Bruce Sellery.

Bruce Sellery est PDG de Credit Canada Debt Solutions et expert en finances personnelles. Photo : Bruce Sellery

Des pertes de revenus fiscaux?

Même si l'Ontario encaissera de nouveaux revenus en taxant les sites de jeux en ligne, un rapport commandé par l’industrie des casinos soutient cependant que la province pourrait se priver d’importantes recettes — de 2,8 milliards de dollars sur cinq ans.

Les exploitants en ligne doivent verser 20 % de leurs profits à la province, tandis que les casinos versent beaucoup plus, soit 55 %.

C’est la seule juridiction en Amérique du Nord, où les entreprises de jeux sur Internet bénéficient d’un tel avantage fiscal , affirme Tony Rodio, pdg de Great Canadian Gaming, qui est propriétaire de casinos et de pistes de course de chevaux à l’échelle du pays.

« C'est injuste. Nous voulons concurrencer, mais sur un pied d'égalité. » — Une citation de Tony Rodio, président-directeur général, Great Canadian Gaming

Il craint par ailleurs que les jeux en ligne cannibalisent la clientèle des casinos, notamment grâce à leurs importantes dépenses publicitaires, ce qui expliquerait la forte baisse des revenus fiscaux.

Tony Rodio est pdg de Great Canadian Gaming, qui possède une vingtaine de casinos et de pistes de courses de chevaux. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

M. Rodio affirme que cette migration de clients s’est produite au Royaume-Uni, au Danemark, ainsi que dans les États américains qui autorisent les jeux en ligne.

Steven Salz de Rivalry estime cependant que ce sont des clientèles distinctes. Les joueurs sur des sites étrangers de jeux de hasard ne vont pas entrer dans un casino, qu’il y ait cette réglementation ou non , dit-il.

Amanda Brewer, qui gère les activités canadiennes de la plateforme Unibet, abonde dans le même sens.

Elle souligne qu’il existe un marché gris depuis plus d’une décennie au Canada. Il n’y a pas grand-chose qui va changer au niveau des habitudes des consommateurs, affirme-t-elle.