COVID-19 : la santé publique du Canada conseille de ne pas baisser la garde

Les autorités de santé publique du Canada affirment qu'à court terme, le plus grand risque que court le pays avec la COVID-19 est d'assister à une recrudescence des cas avec, en plus, le retour d'autres virus respiratoires saisonniers.

La grippe, par exemple : si elle s'ajoute au fardeau de la COVID-19 l'automne et l'hiver prochain, l'impact sur nos systèmes de santé pourrait être considérable , a mis en garde le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique au Canada.

En clair, non seulement la pandémie n'est pas terminée, mais il est primordial de se concentrer dès maintenant sur la préparation [...] et que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble , a-t-il poursuivi.

De son côté, la Dre Theresa Tam estime qu'avec la COVID-19, le Canada entre dans une période de transition .

Et nous risquons de rencontrer des obstacles en cours de route , explique l'administratrice en chef de la santé publique au pays. Notamment une recrudescence de cas ce printemps, et probablement à l'automne et à l'hiver également.

Au pays, la moyenne des cas quotidiens de COVID-19 a connu une augmentation de 28 %, en date du 31 mars 2022.

Cela indique qu'une résurgence [de la contamination] est en cours , a déclaré la Dre Tam en conférence de presse à Ottawa.

Vendredi, le Québec enregistrait 17 décès supplémentaires et 37 hospitalisations de plus. En dépit d'une hausse des cas, le gouvernement de François Legault n'envisage pas d'imposer de nouvelles mesures pour le moment. Cela dit, le directeur national de santé, Luc Boileau, ne l'exclut pas non plus.

En Ontario, où une hausse des infections est enregistrée, le nombre de cas confirmés de COVID-19 s'élevait à 3519, un nombre inégalé depuis le début de février.

Vu la résurgence des cas, les autorités de santé publique réitèrent leur avertissement : en plus de s'assurer que leur protection vaccinale est à jour, les Canadiens doivent continuer de suivre les recommandations de la santé publique et de maintenir de bonnes habitudes personnelles de protection contre le coronavirus.

Et, oui, la vaccination doit se poursuivre, ont insisté les Drs Tam et Njoo.

À ce jour, au Canada, plus de 81 millions de doses de vaccin ont été administrées, mais des lacunes dans la couverture vaccinale subsistent. Plus de 5 millions de Canadiens admissibles doivent encore recevoir une ou plusieurs doses de vaccin. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, en particulier, stagne aux environs de 57 % , déplore le Dr Njoo. Elle n'a augmenté que de 1 % depuis le mois dernier.

Du côté des personnes de 50 à 69 ans, la progression de la couverture vaccinale a ralenti. Pourtant, elles présentent, elles aussi, un risque élevé d'hospitalisations et de maladies graves , a mis en garde le Dr Njoo.

« Il n'est pas trop tard pour avoir une dose de rappel et, avec l'augmentation des cas de contamination, c'est particulièrement important pour les 50 ans et plus qui ne sont pas à jour avec leur vaccination contre la COVID-19. » — Une citation de Le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada

Fin janvier, des experts avaient prévenu que la COVID-19 n'en était pas encore au stade endémique. Vendredi, les administrateurs de la santé publique au Canada ont expliqué que la transition qui s'amorce nécessite le renforcement des mécanismes de surveillance que nous avons instaurés et améliorés durant la pandémie .

Les moyens pour vérifier la présence du virus sont multiples et comprennent l'établissement de partenariats avec les provinces et les territoires pour le séquençage du virus au Canada, le dépistage aléatoire des voyageurs arrivant au pays et la surveillance des eaux usées.

Depuis vendredi, les voyageurs vaccinés n’ont plus besoin d’un test de dépistage de la COVID-19 pour entrer au Canada.

Quant à la surveillance des eaux usées, les résultats sont variables selon les sites de surveillance au pays, a prévenu la Dre Tam. Par exemple, à Ottawa, une tendance à la hausse est observée dans la concentration du virus dans les eaux usées. En revanche, dans plusieurs autres régions, comme en Saskatchewan, la tendance est à la baisse.

Il est important de se rappeler qu'une seule source d'information ne peut fournir le portrait général de la situation , a expliqué l'administratrice en chef de la santé publique. Dans l'avenir, il faudra continuer à surveiller tout un ensemble d'indicateurs.

Au pays, les eaux usées ont révélé la présence du BA.2, un sous-variant d'Omicron. Le sous-variant BA.2 pourrait devenir plus préoccupant pour les régions et les collectivités qui ont connu de plus petites vagues de contamination due au variant Omicron et au sous-variant BA.1 , a prévenu le Dr Njoo.

Tout indique que la vaccination fournit une protection substantielle contre les conséquences graves potentielles que pourraient occasionner ces sous-variants. Dans certains pays, le BA.2 est en progression rapide, mais ce n'est pas encore le cas ici, a précisé le Dr Njoo.

Deux scénarios, dont un plus sombre

Les autorités de santé publique envisagent deux scénarios possibles pour la suite des choses. Le premier scénario, probable, est celui d'une transmission continue, faible et modérée du virus au Canada, ponctuée de vagues intermittentes lorsque de nouveaux variants apparaissent ou que l'immunité diminue.

Bien qu'il soit moins probable, le deuxième scénario est plus sombre : il implique l'émergence d'un variant préoccupant qui aurait la capacité d'échapper à l'immunité antérieure et de provoquer une maladie plus grave. Ce scénario, s'il se concrétise, risque de mettre à rude épreuve les systèmes de santé, a laissé entrevoir le Dr Njoo. Il serait alors nécessaire d'implanter des mesures de protection personnelles et de santé publique .

Bien comptabiliser les décès

Dans le monde, depuis le début de la pandémie, on rapporte plus de six millions de morts liées à la COVID-19, et 7000 nouveaux décès surviennent chaque jour.

Au Canada, la Dre Tam affirme qu'il faut améliorer le mécanisme de surveillance des décès liés au coronavirus : On peut faire mieux , a-t-elle dit.

Ce mécanisme est très important , notamment en ce qui a trait aux mises à jour des données. Je serais très déçue que les gains faits à cet égard durant la pandémie soient perdus , prévient-elle. Elle affirme travailler sans cesse avec les provinces et les territoires pour maintenir une approche uniforme .

Depuis le début de la pandémie, le Canada a rapporté un total de 37 626 décès liés au coronavirus.