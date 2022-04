La ligne 811 au temps des urgences engorgées

Avoir un enfant pris de fièvre, affaibli et sans appétit fait partie des situations qui peuvent mettre des parents à rude épreuve. Je salue l’aide que ma famille a récemment reçue de la ligne téléphonique 811 dans ce genre de circonstances.

On fait aussi de l’information en format collation.

Mon épouse était visiblement soulagée, cette semaine, après avoir décroché le téléphone au terme d’une conversation avec l’infirmière. Ç’a été long, mais ça valait la peine , a-t-elle lâché, en soupirant.

En pleine nuit, l’un de nos enfants montrait des signes de détresse que nous avions du mal à interpréter et à affronter.

À cette heure-là, la clinique la plus proche était fermée. Nous n’étions pas non plus tentés d'appeler l’ambulance ou de courir à la salle d’urgence de l’hôpital du quartier.

Par expérience et dans le contexte actuel de pandémie, nous redoutions une attente de nombreuses heures qui n’aurait fait que prolonger notre angoisse.

Nous avons choisi de commencer par appeler au 811, la ligne Info-Santé en Alberta. Notre téléphone était en mains libres pour continuer de surveiller l’enfant pendant la conversation.

Quelques minutes plus tard, la voix de l’infirmière a émergé, rassurante. Bonsoir! C’est la ligne santé. Je prendrai d’abord votre identité…

Une conversation d’une vingtaine de minutes s’en est suivie. Mon épouse a décliné les symptômes de l’enfant et répondu aux multiples questions qui venaient de l’autre côté.

Au terme de l’échange, son diagnostic est tombé. Sur la base des informations recueillies, vous n’avez pas besoin de paniquer , a dit notre interlocutrice, avant d’ajouter : Assurez-vous d’avoir quelque chose pour baisser la fièvre, laissez l’enfant se reposer et surveillez son évolution.

Si la fièvre s’approche du seuil critique, allez à l’urgence , a-t-elle conclu.

Après avoir entendu ces paroles et des explications additionnelles, nous avons tourné nos yeux vers l’enfant et nous nous sommes regardés, visiblement apaisés.

L’infirmière nous a non seulement épargné une attente angoissante à la salle d’urgence, elle nous a aussi outillés pour collaborer, sans inquiétude, aux soins, dans l’espace familial.

Je tiens en tout cas à rendre hommage à ces professionnels de la santé, qui, dans l’ombre, avec leur écoute et leur voix, contribuent à nous élever dans cette capacité.

Face à un système de santé souvent aux prises avec des risques d’engorgement difficiles à corriger, l’aide téléphonique représente à mes yeux un énorme atout. C’est un service à ne pas négliger!