2 M$ pour les proches aidants auprès des aînés

On fait aussi de l’information en format collation.

L’aide financière, qui sera distribuée sur une période de trois ans, provient d’un organisme sans but lucratif financé par le Gouvernement du Québec.

[L’appui pour les proches aidants] occupe un rôle stratégique dans l’orientation et le soutien d’une offre de services adaptée aux besoins des communautés régionales et locales et participe à l’amélioration de la qualité des services dispensés en offrant aux intervenants des organismes un programme de formation continue, mentionne Christine Vilcocq, directrice du déploiement régional de l’Appui pour les proches aidants.

Au total, 61 millions de dollars seront versés à 199 organismes québécois.

La part qui revient aux initiatives du Saguenay-Lac-Saint-Jean est évaluée à 2 168 737 dollars. Cette somme servira à financer 11 projets proposés par les organismes d’aide suivants :

Parkinson Saguenay-Lac-St-Jean

Service des Aides familiales de La Baie

AQDR Chicoutimi

Société Alzheimer Saguenay-Lac-St-Jean

Coop de solidarité Nimilupan Nitshinatsh

Les Aînés de Jonquière

Palli-Aide Accompagnement en soins palliatifs du Saguenay

Les initiatives ont été retenues dans le cadre d’un appel de projets lancé en novembre dernier pour élargir les services visant les personnes aînées.

L’objectif est de joindre les personnes proches aidantes précocement, de comprendre leurs besoins, et de les accompagner vers les ressources pouvant les soutenir tout au long de leur parcours, écrit le directeur général de l’Appui pour les proches aidants, Guillaume Joseph, dans un communiqué.

Près de la moitié des fonds octroyés serviront à offrir du répit aux aidants naturels.