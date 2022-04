Les Red Hot Chili Peppers retrouvent John Frusciante sur Unlimited Love

La dernière fois que l’on avait entendu les guitares de Frusciante sur un album, c’était en 2006, sur l’album double Stadium Arcadium. Le musicien avait quitté le groupe peu après la tournée qui avait suivi cette sortie, comme il l’avait fait en 1992 lors de la tournée Blood Sugar Sex Magik, avant de revenir en 1998 pour enregistrer Californication.

Dans les 16 ans qui se sont écoulés depuis le départ de Frusciante, le groupe a enregistré deux albums avec son remplaçant Josh Klinghoffer, I’m With You (2011) et The Getaway (2016).

Le retour du producteur Rick Rubin

Sur Unlimited Love, un opus plutôt généreux avec 17 nouvelles chansons, les Red Hot ont également renoué avec le vétéran producteur Rick Rubin, qui a travaillé avec des artistes d'horizons variés comme Run DMC, les Beastie Boys, Metallica et Justin Bieber.

On retrouve donc l’alignement complet qui avait pondu en 1991 le fameux Blood Sugar Sex Magik, album qui avait propulsé la bande d’Anthony Kiedis au rang de mégavedettes.

Sur le douzième opus du groupe, qui arrive presque 40 ans après sa formation, ces retrouvailles se font sentir dans le son, qui ne dépaysera pas les fans qui ont découvert le groupe au tournant des années 2000.

Les titres plus funk (Aquatic Mouth Dance, Poster Child) y côtoient des chansons qui semblent plutôt avoir été pensées pour les stades (Here Ever After, The Great Apes, These Are the Ways) et la ballade occasionnelle (Not the One).

Les Red Hot Chili Peppers seront en tournée en Europe et en Amérique du Nord dès le mois de juin. Ils seront de passage le 21 août au Rogers Centre à Toronto, leur seule date canadienne pour le moment, avec The Strokes et Thundercat.