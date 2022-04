Les derniers habitants du parc Mémorial doivent partir

On fait aussi de l’information en format collation.

Il y a quelques semaines, la Ville du Grand Sudbury avait donné cette date limite aux personnes vivant dans le campement de sans-abri.

Le parc Mémorial est un parc municipal et la ville souhaite rendre l'espace à l'usage du public.

La ville indique que des agences travaillent avec les personnes restantes pour leur trouver un logement.

Raymond Landry, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, affirme que des travailleurs ont fourni un soutien à ces personnes et qu’ils sont présents pour la fermeture du campement.

Raymond Landry est le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury qui regroupe six agences fournissant des services aux personnes n'ayant pas de logement permanent. Photo : CBC/Markus Schwabe

Ils ne participeront pas à l'expulsion des personnes ou à la prise de leurs affaires. Ce n'est pas leur rôle , dit-il.

Mais si les gens veulent de l'aide pour déménager ou trouver un autre endroit, diverses équipes peuvent être là pour aider à transporter certaines choses, les amener là où ils veulent aller , ajoute M. Landry.

Ali Farooq, de l'organisme Go Give Project, affirme qu’il veut apporter son aide à ces personnes avec lesquelles il a noué des relations de confiance.

Il dit qu’il peut s'agir d'un soutien physique, comme quelqu'un pour transporter ou déplacer des objets.

Ali Farooq, avec l'organisme Go Give Project, a fourni des services aux personnes vivant dans le campement du parc Mémorial. Photo : CBC/Angela Gemmill

Mais ce sera surtout un soutien émotionnel : qu'ils aient quelqu'un qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance pour veiller à leurs intérêts et s'assurer que les choses se passent bien et avec respect , précise-t-il.

M. Farooq ne croit pas que les habitants seront en mesure de transporter tout ce qui leur appartient vendredi. On lui a dit que des entrepôts ont été mis à la disposition des personnes.

Marie Pollock, qui a travaillé avec un certain nombre d'agences, se dit déçue de la fermeture.

Tout ce que vous faites, c'est les sortir du parc et les pousser plus loin, ce qui leur rend difficile l'accès aux choses dont ils ont besoin , affirme-t-elle.

Santana Nahwegezhic vit dans le campement depuis l'été dernier.

Elle a construit une grande structure en utilisant des bâches, des poutres et des tentes. Jusqu'à 15 personnes y ont dormi, mais il n'en reste plus que quatre.

Elle s'est fait attribuer une chambre d'hôtel temporaire et un travailleur social est à sa disposition pour l'aider à trouver un logement permanent.

Mais elle s'inquiète pour l'un de ses colocataires du campement.

Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est un peu content pour moi, mais il est déçu en même temps parce qu'il a essayé de demander de l'aide et ils ont dit qu'il devait attendre un peu , affirme-t-elle.

Des clôtures sont installées dans le parc Mémorial ce vendredi. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Dans une déclaration à CBC, la Ville du Grand Sudbury indique que la fermeture forcée ne se produira qu'après que tous les efforts de soutien auront été tentés sans succès.

Le communiqué ajoute qu'une clôture sera érigée autour du campement pour permettre des travaux d'entretien et de restauration du terrain dans les semaines et les mois à venir.

Un entrepreneur sera également embauché pour nettoyer les débris laissés sur place.

D'après les informations de CBC News