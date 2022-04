Les meilleurs poissons d’avril du Québec

Une petite balade jusqu'aux baleines de Tadoussac en métro? Retour des Nordiques ou suicide politique de François Legault qui s'affiche comme partisan des Maple Leafs de Toronto? La tradition des plaisanteries, parfois de mauvais goût, se poursuit en 2022 à travers une planète qui a bien besoin de rigoler. Voici quelques-unes des meilleures blagues plus près de chez nous qui font réagir sur les réseaux sociaux.

Le métro de Montréal prolongé jusqu'à Tadoussac

La Ville de Longueuil gagne sans doute la palme de la fausse annonce la plus coûteuse de l'histoire du Québec. Ainsi, la ligne jaune du métro de Montréal serait prolongée d'ici l'été 2024 vers quatre stations incontournables : le village d'antan de Drummondville, le zoo de Granby, le festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et même les baleines de Tadoussac.

François Legault partisan des Maple Leafs

Endetter le Québec de plusieurs milliards de dollars pour un farfelu métro jusqu'à Tadoussac ne serait peut-être pas un plus grand suicide politique pour François Legault que de s'afficher publiquement en tant que partisan des Maple Leafs de Toronto, rivaux de toujours des Canadiens de Montréal. C'est pourtant ce qu'a fait à la blague le premier ministre vendredi matin sur son compte Twitter.

Le maire de Québec raccroche ses souliers de course

Emblèmes de sa personnalité et de son style de gestion, Bruno Marchand met au placard ses espadrilles colorées, et ce... parce qu'il cède à la pression de la population, indique-t-il dans une publication sur Facebook avec une photo de lui, la mine déconfite et des chaussures orange dans les mains.

Les Nordiques reviennent enfin

Prochaine fois, annoncez-nous donc le retour des Nordiques, Monsieur Legault! Plus de Québécois y croiront (ou pas). C'est d'ailleurs la blague du réseau anglophone Sportsnet, vendredi matin, au lendemain d'une (autre) polémique impliquant cette fois les Sénateurs d'Ottawa et Québec, qui rêve d'un retour d'une équipe de la Ligue nationale de hockey LNH depuis près de 30 ans.

La fameuse statue de cire de Ricardo

Qu'est-il advenue de la fameuse statue de cire de Ricardo depuis la fermeture du musée Grévin? Le principal intéressé a soudainement trouvé la solution. Une collection de chandelles en cire avec ses recettes les plus populaires : pain aux bananes ultra moelleux, tofu général Tao et crêpes fines à déjeuner!

La jupe conçue par Marilou

Pour rester dans la même thématique, on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Oseriez-vous porter cette jupe de cuisine conçue par Marilou et qualifiée de petite merveille d'ingénierie par son équipe de Trois fois par jour?

Une voyante pour vos bonbonnes de propane

Y a-t-il quelque chose qui fait plus rager qu'une bonbonne de propane en panne d'essence au beau milieu d'une cuisson lente visant à vous faire proclamer roi ou reine du BBQ ? Canac offre les services de voyant sur place ou à distance pour vous révéler les plus grands secrets sur votre bonbonne.

La blague de Canac a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Photo : Courtoisie

Un parc pour adultes adeptes de siestes

Seul(e) dans votre bureau, vous luttez contre le sommeil? Quoi de mieux que déballer votre parc pour adultes et roupiller en toute discrétion! C'est ce que propose le magasin pour bébés Charlotte et Charlie.

Un stradivarius découvert à Québec

Champlain peut se retourner dans sa tombe. Un mystique stradivarius qui marque tout aussi l'imaginaire que le fondateur de Québec aurait été découvert dans la capitale. Selon l'Orchestre symphonique de Québec, le célèbre violon du maître luthier Antonio Stradivari était bien caché au fond d'un tiroir d'une vieille armoire.

Une oeuvre en klingon

Toujours dans la capitale, l'opéra de Québec a su faire plaisir aux plus grands adeptes de la célèbre série Star Trek en profitant du Comiccon à venir pour présenter une oeuvre entière en langue klingonne.

Finie, la neige à Québec!

Contrairement aux résidents du sud de la province, les résidents de Québec en ont marre de la neige. Le conseiller municipal, Pierre-Luc Lachance, a la solution : une véritable armada de drones équipés de séchoirs qui survoleront le territoire de la Ville en permanence pour intercepter chaque flocon avant qu'il n'atteigne le sol.

L'omniprésence des boulettes de viande

IKEA a profité du 1er avril pour offrir sa toute nouvelle collection de savons et désodorisants de chambre aux odeurs de boulettes de viande à la suédoise.

À noter que certaines blagues douteuses n'ont pas été retenues compte tenu que la désinformation peut avoir un impact majeur.