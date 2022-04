Les terrasses ambulantes de Pedal Pub arrivent à Winnipeg

On fait aussi de l’information en format collation.

L’un des copropriétaires de l’entreprise dans la capitale manitobaine, Miguel Gauthier, explique que Pedal Pub cherche à ramener des gens et de l’argent au centre-ville de Winnipeg.

On aime beaucoup mettre l’emphase sur le fait que ça a été une année difficile [...] pour l'industrie de l'hospitalité et des restaurants. Nous avons la priorité d’agir comme conducteurs pour amener des gens dans ces établissements qui ont saigné pendant deux ans , poursuit-il.

Dans un premier temps, l’entreprise offrira deux parcours : l’un dans le quartier de la Bourse et l’autre dans le secteur de la rue Osborne et du chemin Pembina. Le but, ajoute M. Gauthier, est de permettre aux clients d’explorer la ville de façon unique .

C’est un patio à pédale de 15 personnes qui se promène pendant deux heures pour aller explorer les microbrasseries et les restaurants de la ville de Winnipeg , résume-t-il.

Les gens peuvent s’attendre à pédaler, le vélo est en fait assez difficile à bouger. C’est essentiellement une fête de deux heures où tu pédales, il y a de la musique , poursuit l’entrepreneur.

Les clients pédaleront pendant 20 minutes pour se rendre à un établissement, ils y passeront une demi-heure, pédaleront pendant une autre période de 15 à 20 minutes pour se rendre dans un autre établissement avant d’être déposés dans un lieu propice où ils pourront continuer la soirée.

L’idée de lancer une franchise dePedal Pub à Winnipeg est venue d’un voyage aux États-Unis de l’un des copropriétaires, Rylan Adam. Il a vu passer l’un des véhicules inusités et a demandé à ses deux amis de longue date, Miguel Gauthier et Brandon Guenther, s’ils voulaient se lancer en affaires.

L'équipe de Pedal Pub de Winnipeg. Miguel Gauthier est à l'extrême droite. Photo : Miguel Gauthier

Rylan Adam est un comptable à Treherne au sud-ouest de Winnipeg et Brandon est le gérant d’un concessionnaire automobile dans la même communauté. Miguel Gauthier vient de Saint-Claude, un village voisin, et il travaille dans l’industrie du cinéma. Les trois ont joué au hockey ensemble.

On est trois gars rassembleurs qui ont beaucoup aimé passer du temps ensemble entre amis, en famille , explique M. Gauthier. Pour eux, Pedal Pub était l’occasion d’offrir ce genre d’expérience au public.

Une première à Winnipeg

Pedal Pub est une entreprise américaine, démarrée à Minneapolis. Elle est désormais présente dans 22 États. Au Canada, des franchises existent déjà à Calgary, à Saskatoon, à Toronto, à London et à Niagara-on-the-Lake.

Même avant de confirmer qu’on allait suivre les étapes d’achat de franchise, on voulait s’assurer que la ville [de Winnipeg] était à bord avec le produit , explique Miguel Gauthier.

Les véhicules sont larges et doivent circuler dans les rues. Cela soulevait des enjeux avec la police et l’Assurance publique du Manitoba, note M. Gauthier. Cependant, la ville a été encourageante, souligne-t-il.

Les véhicules de Pedal Pub rouleront principalement sur des rues à deux voies, et les tournées s'achèveront à 22 h, dans le respect des règlements concernant le bruit et pour assurer la sécurité de tous les participants.

Dans un courriel, la Ville de Winnipeg indique qu’elle a été consultée pour l’identification de parcours sécuritaires et efficaces. Le porte-parole de la Ville ne précise pas de préoccupations concernant la sécurité.

Pour l’instant, aucun alcool ne pourra être consommé sur les Pedal Pub, mais les entrepreneurs sont en discussion avec la commission des liqueurs [la Société manitobaine des alcools et des loteries ] afin que ce soit, un jour, autorisé.

Les véhicules de Pedal Pub devraient arriver à Winnipeg au début du mois de mai. Miguel Gauthier indique que les premières tournées pourraient commencer au début du mois de juin.