COVID-19 : 17 décès de plus et 37 hospitalisations supplémentaires au Québec

De ce nombre, 69 patients se trouvent aux soins intensifs, en baisse de 4 comparativement au précédent bilan.

Selon les données du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec MSSS , 177 malades de la COVID-19 de plus ont été admises à l'hôpital ces dernières 24 heures, alors que 140 ont obtenu leur congé.

Dix-sept décès s'ajoutent aussi au bilan des pertes de vie, qui atteint 14 382 depuis le début de la pandémie au Québec.

Québec recense aussi 3182 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui porte à 970 951 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

En tout, 21 139 prélèvements réalisés par test PCR ont été analysés le 30 mars, pour un taux de positivité de 18,4 %.

Vaccination

Plus de 20 845 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 983 559 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 53 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les pharmaciens autorisés à prescrire le Paxlovid

Les pharmaciens du Québec peuvent désormais prescrire l’antiviral Paxlovid aux patients déclarés positifs et présentant des symptômes de la COVID-19.

Le médicament oral contre la COVID-19 pourra être prescrit directement par le pharmacien, sans devoir passer au préalable par un médecin, dans les 1900 pharmacies communautaires du Québec. Ce qui permettra, selon Québec, de traiter plus rapidement la maladie.