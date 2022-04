La gravure célébrée à Brompton

La Maison des arts et de la culture de Brompton accueille, à compter du 3 avril, une exposition collective de gravures. BioGRAPHIE présente le travail de sept artistes professionnels et de neuf étudiants provenant de quatre institutions d'enseignement supérieur de Sherbrooke.

Il est plutôt rare de voir une exposition centrée sur cette technique. C'est vrai que la gravure n'est pas assez représentée. [ ...] Pour moi, c'est un médium que j'aime vraiment beaucoup! affirme une étudiante en arts visuels à l'Université Bishop's, Faustine Gruninger.

Pour l'artiste professionnelle Sylvie Schueler, l'exposition est fort intéressante. Ça donne une variété d'œuvres incroyables! Les étudiants sont bons sinon meilleurs que les artistes professionnels!

L'artiste Sylvie Schueler en pleine exploration. Photo : Collaboration spéciale Simon Gauthier-Brulotte

Deborah Davis explore la gravure depuis une vingtaine d'années. La Sherbrookoise a ouvert, à l’automne 2021, les portes des Ateliers Dufferin, des ateliers de gravure offerts à des artistes professionnels et à des étudiants de quatre institutions, soit des universités Bishop’s et de Sherbrooke, du Collège Champlain et du Cégep de Sherbrooke. C'est vraiment un beau cadeau pour moi parce que c'est riche en partages. C'est l'enrichissement de la communauté artistique liée aux arts imprimés , ajoute celle qui a été initiée à la gravure par l'auteur-compositeur-interprète Richard Séguin.

« La gravure a quelque chose d'intime. Ça implique le dessin ou le détail des fines textures. C'est un terrain de jeu créatif pour moi. Et il y a la noblesse du papier, la beauté des outils de travail : les gouges, les presses, les meubles de rangement du papier, l'odeur enivrante de l'encre. » — Une citation de Deborah Davis, artiste et responsable des Ateliers Dufferin

Elle fait d'ailleurs partie des artistes qui exposeront, en compagnie notamment de Julie Bellavance, Richard Séguin et Sylvie Schueler.

L'artiste sherbrookoise Deborah Davis. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Cette dernière façonne la céramique habituellement, mais elle a craqué pour Les Ateliers Dufferin. Je trouvais tellement que c'était un milieu dynamique, éclairant, que j'ai voulu m'y greffer. L'image qui ressort, premièrement, elle est dans le sens contraire, elle est à l'envers. Et deuxièmement, on découvre des choses!

Si Faustine Gruninger a choisi d'étudier à l'Université Bishop's, c'est justement parce que des cours de gravure y sont proposés. Pour la première fois, la démarche de l'étudiante est très personnelle.

« J'ai utilisé des photos de moi pour m'inspirer. Il y avait vraiment quelque chose de très intime et comment je plaçais mon personnage m'apportais des réponses ou des confirmations sur des choses que je vivais. » — Une citation de Faustine Gruninger, étudiante en arts visuels

BioGRAPHIE est présentée à la Maison des arts et de la culture de Brompton du 3 avril au 29 mai. Le vernissage a lieu le dimanche 3 avril, à 14 h.