Hormonothérapie : la clinique de la Dre Sylvie Demers fermera ses portes le 1er juin

Biologiste moléculaire, médecin de famille et docteure en médecine expérimentale, la Dre Sylvie Demers prône depuis longtemps l’utilisation des hormones bio-identiques pour traiter les symptômes de la préménopause et de la ménopause.

La médecin de Gatineau a publié en 2008 un livre à ce sujet, intitulé Hormones au féminin. Elle a également accordé de nombreuses entrevues, fait des interventions dans des reportages, en plus d’offrir de la formation aux médecins.

Au fil des années, les demandes de consultations et de prises en charge ont explosé à sa clinique, si bien qu’elle a dû refuser des patients.

La Dre Demers en a récemment participé à un reportage de l’émission Enquête, sur la sous-prescription de l’hormonothérapie féminine pour traiter la ménopause et la périménopause.

On y apprend aussi que la Dre Sylvie Demers fermera sa clinique privée, le Centre ménopause-andropause Outaouais, à Gatineau, le 1er juin 2022.

Pourquoi choisit-elle de mettre la clé sous la porte? À cause de la série documentaire de Véronique Cloutier Loto-Méno , répond d’entrée de jeu la médecin en riant, lors d’une entrevue à l’émission Les matins d’ici.

La Dre Demers dit être littéralement débordée de demandes de formations de divers professionnels de la santé, particulièrement des médecins de famille et des infirmières depuis la sortie de Loto-Méno, série documentaire pour laquelle elle a été interviewée.

« J’étais toujours en contrôle de ma clinique. Les temps d’attente étaient très, très raisonnables. Et là, avec toutes les demandes que j’ai… c’est ça. Je ne suis plus en contrôle. Donc, cela m’a amené à prendre cette décision précipitée. Il faut dire que je vais quand même avoir 65 ans. Mais ça me fait de la peine quand même, parce que j’aime beaucoup la clinique. C’est un deuil. »

En fermant sa clinique, elle entend se concentrer à offrir de la formation aux professionnels de la santé sur l’hormonothérapie bio-identique. Le besoin est criant , juge-t-elle.

Toutefois, le combat n’est pas terminé pour autant, ajoute-t-elle.

Entre autres, l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS doit reconnaître la supériorité de l’hormonothérapie bio-identique pour qu’il y ait une couverture universelle des hormones bio-identiques. Pour l’instant, ce n’est pas le cas dans le système public, lance la médecin.

Elle ne croit pas que ces changements émaneront des sociétés savantes .

« Cela prend du temps ces choses-là. On voit que cela fait plus de 20 ans et que ça évolue à pas de tortue. Les études démontrant la supériorité des hormones bio-identiques existent depuis longtemps et il en sort toujours, mais on dirait que ce n’est jamais satisfaisant. Et c’est là où est le problème. »