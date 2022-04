COVID-19 : hausse des infections et 18 morts en Ontario

Au total, la province recense 804 hospitalisations vendredi, y compris 167 patients aux soins intensifs.

À titre de comparaison, il y avait 667 hospitalisations et 161 patients aux soins intensifs il y a une semaine.

Il y a 3519 nouveaux cas confirmés de COVID-19, un sommet inégalé depuis le début de février.

Notons que ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, étant donné qu'il est fondé uniquement sur les résultats de tests de dépistage PCR, pour lesquels l'accès est restreint à certains individus à haut risque comme les résidents des foyers pour aînés.

Il y a 107 nouveaux cas dans les centres de soins de longue durée (80 cas touchent des bénéficiaires et 27, le personnel). À l'heure actuelle, 65 foyers pour aînés font face à une éclosion.

La province garde le cap

Jeudi, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a affirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de rendre le port du masque à nouveau obligatoire dans les lieux publics et d'imposer d'autres restrictions. Elle répète que les hôpitaux de la province ont la capacité nécessaire pour faire face à ce que des experts décrivent comme une sixième vague.

Selon le ministère de la Santé, 49 % des patients infectés actuellement ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres y ont reçu un diagnostic de la maladie par la suite. Aux soins intensifs, 71 % des patients infectés y sont en raison du coronavirus.

La santé publique déplore 18 décès de plus. Neuf de ces morts sont survenues il y a plus d'un mois.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 12 451 décès.

Près de 17 500 tests PCR ont été effectués jeudi. Leur taux de positivité est de 16,4 %.

Un peu plus de 9600 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au cours des dernières 24 heures. Environ 90 % des Ontariens de 5 ans et plus ont reçu au moins une dose et un peu plus de 86,5 %, deux doses.