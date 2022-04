Le corps d’un Équatorien porté disparu retrouvé à Laval

Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé hier soir que le corps, quelques jours après sa découverte, avait été formellement identifié.

Le jeune homme était activement recherché depuis deux mois par les policiers de Montréal ainsi que par sa mère, Marina Jácome, qui avait quitté Quito, en Équateur, pour mettre sa vie sur pause afin de participer aux recherches à Montréal.

Pablo Andrés Aguirre Jácome avait été vu pour la dernière fois le 30 janvier à la station de métro Saint-Michel.

La mère du disparu avait même puisé dans ses économies personnelles pour embaucher un détective privé afin d'accélérer les recherches.

Marina Jácome est venue d'Équateur au Canada à la recherche de son fils Pablo Andrés, dont elle était sans nouvelles depuis le 30 janvier. L'image de droite était la toute dernière connue du jeune Équatorien et provenait des caméras de surveillance de la station de métro Saint-Michel.

L'Association équatorienne de Montréal avait aussi rassemblé un groupe de bénévole pour placarder plusieurs endroits de la métropole avec la description du disparu afin de le retrouver.

La mère du disparu a tenu à exprimer sa grande tristesse sur sa page Facebook.

« Avec douleur, nous devons annoncer la fin de la recherche de Pablo Andres. Sa mère et sa famille remercient toute la communauté pour l'aide et les efforts fournis dans sa recherche et en même temps nous demandons le respect de la privacité dans ces moments de profonde douleur que traverse la famille. Pablo Andres repose maintenant en présence du Seigneur. »