Les étudiants de l’UQAR manifestent pour la justice climatique

Plus d’une trentaine d’étudiants de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont manifesté vendredi après-midi au centre-ville de Rimouski pour la justice et l’action climatique dans le cadre du vendredi pour le climat.

Les membres de l'association générale des étudiants du campus de Rimouski (AGECAR) ont voté en faveur d’une journée de grève toute la journée vendredi afin de faire valoir leurs revendications.

Les étudiants sont d’avis que la crise sanitaire a retardé la prise d’action de la part des gouvernements. Ils croient que les actions individuelles ne sont pas suffisantes et que le mouvement étudiant a un rôle politique à jouer.

Le manifestant Ludovic Landry Ducharme était présent pour l’occasion. Je trouve que c’est bien que plusieurs personnes embarquent pour faire un mouvement qui a une certaine visibilité et qui aide à faire passer le message. Au-delà de nos actions individuelles, je trouvais ça important de venir ici […].

La vice-présidente au développement durable de l’AGECAR, Frédérike Clermont, manifeste tous les vendredis depuis le 22 février. On n’est pas juste là une ou deux fois par année pour vouloir qu’il y ait des changements. C’est vraiment chaque semaine on y pense et on veut qu’il se passe quelque chose .

Qu’on soit trente ou 50 000, je pense qu’il faut qu’on garde une pression sur le gouvernement pour lui rappeler que c’est notre priorité à nous les jeunes , renchérit pour sa part la coordonnatrice générale de l’AGECAR Andra Florea.

Les étudiants ont marché au centre-ville vendredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les membres de l’association étudiante considèrent que le système capitaliste et le colonialisme ont mené à la crise climatique actuelle , peut-on lire dans le mandat de grève qu’ils ont voté.

Par ailleurs, Frédérike Clermont fait valoir que les dernières ressources naturelles se trouvent sur des terres autochtones et que les personnes avec un statut socioéconomique précaires et marginalisées sont plus touchées par la crise climatique.

Ce sont eux qui sont toujours au front pour défendre les ressources naturelles et nous on fait juste les arrêter , souligne-t-elle.

Tous les vendredis devant l’hôtel de ville de Rimouski

Les manifestants ont créé un cercle dans la rue devant l’hôtel de ville de Rimouski. Même si l’association étudiante de l’Université du Québec à Rimouski UQAR milite pour des enjeux nationaux, il s’agit d’une façon, selon la coordonnatrice générale de l’AGECAR Andra Florea, de rappeler aux élus de Rimouski de prendre en considération la crise climatique dans leurs actions.

[…] Pas installer un super stationnement étagé qui va créer encore plus de circulation automobile et d’aller plus vers le partage des voies, plus de pistes cycles et de transport en commun. On veut qu’ils changent le paradigme actuel , dit-elle en exemple.

Andra Florea est coordonnatrice générale de l'Association générale des étudiants et étudiantes du campus de Rimouski à l'UQAR. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Afin de favoriser la participation à la manifestation, des étudiants ont par ailleurs organisé un piquet de grève devant l’Université du Québec à Rimouski UQAR à 6 h 30 vendredi. La direction de l’établissement d’enseignement a négocié la suspension des cours en échange de la fin des blocages. Les cours en présence ont ainsi été annulés pour la journée.

L’Université du Québec à Rimouski UQAR avait aussi suspendu les cours vendredi dernier. Cette fois, les étudiants dénonçaient l'endettement et le coût des frais de scolarité universitaires.