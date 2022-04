Le gouvernement fédéral a répondu à la plainte des Mi’kmaq à l’ONU

On fait aussi de l’information en format collation.

Le ministère du Patrimoine canadien, qui pilote ce dossier au fédéral, affirme qu’il demeure confidentiel.

Des représentants de Sipekne'katik ont soumis leur demande l’an dernier au comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale à la suite de l’incendie d’un entrepôt à Pubnico-Ouest-le-Centre en octobre 2020. Des pêcheurs mi’kmaw utilisaient cet entrepôt.

Le comité des Nations unies a ensuite invité le Canada à répondre aux allégations selon lesquelles de présumés gestes de racisme n’ont pas fait l’objet d’enquêtes suffisantes.

Les Autochtones espèrent que le Canada rende des comptes, selon l'avocate et professeure mi’kmaw Pam Palmater, membre de la communauté autochtone d’Eel River Bar au Nouveau-Brunswick. Elle a rédigé en partie la demande des Autochtones aux Nations unies.

Pam Palmater ne croit pas que cette démarche va magiquement convaincre le Canada de commencer à respecter nos droits . C’est un outil parmi d’autres, dit-elle, un moyen de pression sur le Canada sur la scène mondiale.

L'avocate et professeure mi’kmaw Pam Palmater est membre de la communauté d’Eel River Bar au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté : Pam Palmater

À l’automne 2020, Sipekne'katik a entrepris une pêche au homard dans les eaux du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Cette pêche se déroulait hors de la saison réglementée par les autorités fédérales.

La communauté soutient qu’elle en avait le droit en vertu de la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1999. Cette dernière a confirmé le droit des Mi’kmaq de tirer une subsistance convenable de la pêche en vertu des traités, mais sans définir cette expression. Par la suite, elle a indiqué que le gouvernement fédéral a le droit de réglementer cette pêche, notamment à des fins de conservation.

D’autres pêcheurs ont manifesté à plusieurs reprises contre la pêche lancée par Sipekne'katik, parce qu’elle se déroulait hors de la saison réglementée.

Aucun détail de la réponse du Canada

Le délai accordé au Canada par le comité des Nations unies pour qu’il présente sa réponse se terminait le 14 juillet 2021. Le Patrimoine canadien confirme qu’elle a été soumise au comité le 14 mars 2022. Le ministère dit prendre au sérieux les allégations de gestes de racisme contre les Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les ruines du vivarium incendié en octobre 2020 à Pubnico-Ouest-le-Centre, en Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

Le Patrimoine canadien ne révèle aucun détail, mais Canadian Broadcasting Corporation CBC a obtenu des notes de synthèse grâce à une demande d’accès à l’information.

Ces notes révèlent que plusieurs organismes ont participé à la réponse du Canada, dont les ministères fédéraux des Pêches et des Océans, des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, de la Justice, des Affaires mondiales, ainsi que la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Des années d’attente en perspective, selon un expert

Les procédures du comité des Nations unies sont longues et lentes , selon John Packer, professeur de droit et directeur du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne à l’Université d’Ottawa.

Il explique que le comité ne fonctionne pas à temps plein, que ses membres se réunissent occasionnellement durant l’année et que même ses procédures jugées urgentes sont très lentes.

Les procédures peuvent durer des années, selon M. Packer.

Depuis que Sipekne'katik a présenté sa demande au comité, quatre autres communautés autochtones ont conclu une entente avec les autorités fédérales sur une pêche de subsistance convenable, soit celles d’Acadia, d’Annapolis Valley, de Bear River et de Glooscap.