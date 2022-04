Le patrimoine de l’Ukraine en grand péril, prévient l’UNESCO

L'UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, a tiré vendredi la sonnette d'alarme concernant le patrimoine en Ukraine après avoir établi une première liste d'une cinquantaine de sites partiellement ou totalement détruits par la guerre.

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon ce recensement – non exhaustif en raison du conflit – effectué en lien avec les autorités locales, 53 sites (29 sites religieux, 16 bâtiments historiques, 4 musées et 4 monuments) ont été touchés par les combats.

Il est difficile d'avoir des informations précises, il faut être prudent. Nous avons des réunions de "damage control" tous les jours et les chiffres augmentent , a déclaré le sous-directeur général pour la culture de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture UNESCO, Ernesto Ottone, lors d'une conférence de presse au siège de l'institution onusienne à Paris. Il y a un patrimoine de l'humanité qui est en péril.

La cathédrale Sainte-Sophie, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vue depuis une tour d'enceinte à Kiev, en Ukraine. Photo : Associated Press / Vadim Ghirda

Pour ce qui est des sept sites ukrainiens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO , où figure la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, nous n’avons pas connaissance de dommages à ce jour, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas , dit un responsable de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO .

Nous avons le devoir, pour les générations futures, de tout faire pour essayer de sauver le patrimoine du pays , a dit Lazare Eloudou Assomo, directeur du Patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO , qui a fait part de son inquiétude pour la ville bombardée de Tchernihiv, qui abrite des édifices bâtis entre le IXe et le XIIIe siècle.

Pour tenter d'éviter d'autres destructions, l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et le gouvernement ukrainien ont mis en place un système de signalisation des sites à l'aide d'un marquage représentant un bouclier blanc et bleu.

La municipalité de Kharkiv utilise des sacs de sable pour protéger les monuments de la ville des frappes russes. Photo : afp via getty images / ARIS MESSINIS

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO demande en particulier le respect de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont l'Ukraine et la Russie sont signataires.

Les forces russes ont déclenché une invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, ce que la Russie qualifie d' opération spéciale .