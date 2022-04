Une compagnie évincée d’un projet de construction de 1 G$ poursuit Metro Vancouver

Après avoir été écartée d’un projet de construction d’une usine de traitement des eaux usées de North Vancouver, la compagnie Acciona Wastewater Solutions LP poursuit Metro Vancouver pour 250 millions de dollars pour dommages et factures impayées.

Dans les documents déposés à la Cour suprême, la compagnie soutient que le gouvernement régional a annulé à tort et inutilement le contrat de construction, malgré ses efforts pour trouver des solutions aux problèmes existants.

Metro Vancouver a mis un terme au contrat de la rive nord à cause des retards et du débordement des coûts pour terminer l’usine de traitement des eaux usées, en ignorant le fait que sa propre administration a été la cause majeure de la majorité des problèmes , indique la compagnie dans un communiqué.

Elle ajoute que le fait de changer de contractant au milieu du projet va hausser les coûts payés par les contribuables et étendre la durée de construction du projet.

Acciona Wastewater Solutions LP affirme qu’elle n’est pas responsable de la grande partie des quelque 1000 modifications apportées au projet original, ni des retards et de la hausse des coûts qui en ont résulté.

La compagnie précise que l’acier supplémentaire, qui a fait passer les coûts au-delà de 1 milliard, a été nécessaire pour s’assurer que la structure de l’usine soit résistante aux tremblements de terre.

En octobre dernier, le Grand Vancouver a annoncé la suspension du projet et l’annulation du contrat avec Acciona Wastewater Solutions LP après avoir appris que les coûts du projet de construction avaient doublé par rapport à l'évaluation initiale, passant de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars.

Metro Vancouver affirmait alors qu'Acciona Wastewater Solutions LP avait réduit de manière importante le nombre de travailleurs sur le chantier.

À ce moment, seuls 36 % du projet étaient terminés, alors que la date de finition initiale du projet de 2020 était déjà dépassée.

Fin de contrat justifiée , se défend Metro Vancouver

La compagnie s’est entendue sur des prix fixes et des dates fixes de contrats avec le Grand Vancouver, et malgré les réajustements concernant la durée du projet, elle a tout de même failli à accomplir les étapes clés de la construction, soutient de son côté le chef de l’administration du Grand Vancouver, Jerry Dobrovolny, dans une déclaration.

Ils ont même demandé une hausse supplémentaire du budget, ce qui aurait plus que doublé le prix initial du contrat , indique Jerry Dobrovolny.

Metro Vancouver est sûr que la décision de mettre fin au contrat était justifiée . Il se défendra devant les tribunaux et s’opposera aux allégations infondées d’inconduite .

Depuis, les entreprises PCL Constructors Westcoast Inc et AECOM ont été embauchées pour prendre le relais du projet.