Garderie à Saint-Élie-de-Caxton : la directrice générale du CPE Gribouillis s’explique

Elle affirme avoir discuté avec la mairesse Gina Lemire au moment des appels d’offres dans le but de trouver un architecte pour le bâtiment, alors qu’un seul aurait présenté sa candidature. Je lui ai dit : "Il est trop tard, on ne peut pas aller en deuxième appel. Vous devez signer avec cet architecte-là, on est en retard dans le projet" , indique Mme Beaubien.

Claire Beaubien est directrice générale du CPE Le Gribouillis (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le 7 février dernier, le conseil municipal a choisi de reporter sa décision de retourner, ou non, en appels d’offres à une séance ultérieure. Mais entre-temps, le 16 février, le conseil d’administration du CPE Gribouillis a adopté une résolution pour mettre officiellement fin au projet.

La mise en péril de l’objectif d’ouvrir le CPE à Saint-Élie-de-Caxton à la fin août 2023 en raison des délais et la collaboration très difficile avec la Municipalité ont motivé le C.A. à prendre cette décision.

Des changements dans l’administration municipale ont apporté leur lot de délais, mais ça ne justifie pas que pendant ces six mois, il n’y a à peu près rien qui s’est passé dans le développement du projet , plaide Claire Beaubien.

Cette dernière compare le projet à Saint-Élie-de-Caxton à celui de Saint-Alexis-des-Monts, lancé presque au même moment, dont les plans d’architecture sont sur le point d’être envoyés au ministère de la Famille.

Pour sa part, la mairesse Gina Lemire indiquait jeudi que le règlement d’emprunt avait été déposé au ministère des Affaires municipales et que l’architecte était toujours disponible.

Des places à Louiseville

Gina Lemire alléguait également que des raisons financières avaient fait changer d’idée la responsable pour qu’elle s’installe avec Canadel à Louiseville .

Il n’en est rien, répond Claire Beaubien, puisque ce projet a été déposé en janvier.

Le projet de Saint-Élie-de-Caxton avait été accepté en août 2020, alors que Gribouillis, avec un partenariat avec Canadel, on a eu les places le 7 mars. Il est vrai par contre qu’on a tenté de rapatrier les places, mais on connait la mécanique du ministère [de la Famille]. On a tenté, mais on savait que ça ne fonctionnerait pas. Quand on retourne des places, le ministère récupère les places et le processus d’attribution doit être recommencé.