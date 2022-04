Des centaines d’employés du CISSS aux prises avec la COVID-19

À cela s'ajoute 47 autres employés qui n'ont pas contracté la maladie, mais ont dû être retirés des milieux de soins pour des raisons relatives à la COVID-19.

On a une moyenne dernièrement entre 40 et 50 nouvelles infections par jour [chez nos employés], ce qui est beaucoup , affirme le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Près de 60 éclosions sont en cours dans les milieux de vie et de soins de la région. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS recommande d'ailleurs d'éviter les visites non essentielles dans les CHSLD, hôpitaux et résidences pour aînés afin de freiner la propagation du virus.

Toutefois, la situation est telle qu'il pourrait y avoir des ruptures de services dans certains secteurs, notamment en obstétrique, où la situation est déjà fragile dans plusieurs hôpitaux de la région.

Dès qu'il il y a une infirmière qui contracte l'infection, souvent, c'est cette infirmière-là qui faisait la différence entre la présence ou l'absence du service et là, on n'a pas toujours la possibilité de trouver des remplacements , dit le Dr Carvalho.

En raison du nombre élevé de personnel absent, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS envisage actuellement de faire travailler des employés qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, mais qui auraient de faibles symptômes. Dans certaines situations, ça peut faire une différence entre avoir ou ne pas avoir de services , précise le pdg adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

Depuis la mi-février, le Bas-Saint-Laurent se trouve au palier 2 du délestage, mais si la situation continue de se détériorer, il n'est pas exclu que la région passe au palier supérieur au cours des prochains jours. Au niveau 3, seulement la moitié des chirurgies sont effectuées.

« Ce qu'on essaie de prévoir à l'heure actuelle, c'est jusqu'où cette vague-là va monter et essayer de projeter le nombre d'hospitalisations pour être en mesure de planifier [...] et de continuer de donner nos services à la population. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, pdg adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le Dr Carvalho ajoute que les hôpitaux de la région sont encore en mesure de traiter les patients atteints de la COVID-19, et pourraient même en accueillir jusqu'à 70 s'il le fallait, en faisant certains choix et aménagements.

Selon les dernières données, 39 personnes atteintes du virus sont actuellement hospitalisées au Bas-Saint-Laurent, dont une aux soins intensifs. Environ 70 % d'entre elles ont été admises à l'hôpital spécifiquement en raison de complications liées à la COVID-19.

Avec la collaboration d'Éric Gagnon et de Félix Lebel