Protection de la biodiversité : l’Estrie à la croisée des chemins

En matière de création d’aires protégées, l’Estrie peut se vanter d’avoir accompli de grandes réalisations au fil des ans. Des milliers d’hectares de forêt ont été protégés par l’organisme Corridor appalachien et ses partenaires, grâce à une centaine d’acquisitions et de dons de terrains par des propriétaires fonciers. Mais, ce ne serait qu’une goutte d’eau dans l'océan, selon des organismes voués à la protection de l’environnement qui estiment qu’il faut plus que jamais donner un sérieux coup de barre pour augmenter le pourcentage de forêts protégées.

On a dépassé 15 000 hectares protégés à perpétuité. On peut dire: "wow, c’est super!" Mais, quand on regarde l’impact de nos actions, on a protégé 3,8 % du territoire sur lequel on travaille. [On] a beau être la région au Québec où ça roule le plus en conservation, [si] on combine nos efforts avec le prolongement du parc national du Mont-Orford, les autres aires protégées du gouvernement du Québec, on n’a même pas 8 % d'aires protégées en [Estrie] , précise la directrice de l’organisme Corridor appalachien, Mélanie Lelièvre.

Le gouvernement du Québec doit, par ailleurs, présenter ce printemps sa première politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire. Même si aucune date précise n'a encore été annoncée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, elle doit permettre, entre autres, d’encadrer les initiatives qui seront prises dans l’avenir pour assurer une meilleure protection des milieux naturels et un développement urbain plus durable.

La carte des aires protégées au Québec Photo : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Le Québec a réussi à protéger 17 % de son territoire et souhaite atteindre la cible de 30 % d’ici 2030 et cela en accord avec la Convention des Nations Unies sur la biodiversité biologique. Pour que cela se réalise, il faut plus que jamais faciliter la création d’aires protégées dans le sud de la province, selon Mélanie Lelièvre, qui affirme que l’adoption de cette future politique est fondamentale . On a de grandes attentes parce qu’on a vraiment besoin de ça pour la protection de la biodiversité. C’est là que ça va se jouer pour les prochaines années .

En décembre dernier, un groupe d’experts a publié le Livre blanc pour la protection de la biodiversité au sud du 49e parallèle. Il propose un plan Sud pour le Québec afin de mieux protéger les écosystèmes dans les zones où la conservation s’avère plus ardue en raison de la densification des activités humaines.

Pour y arriver, plusieurs solutions sont proposées comme simplifier la conservation des milieux naturels en terre privée. C’est justement le défi auquel fait face l’Estrie avec un territoire composé à 91 % de terres privées. D’autant plus que les grands dons ont déjà été réalisés et, pour le moment, il s’agit d’un travail de moine que d’aller grappiller des hectares à gauche et à droite, précise Mélanie Lelièvre qui croit que le temps est venu de faire les choses différemment. Il faut qu’on nous laisse utiliser d’autres types de mesures pour faire d’autres projets de conservation.

Les objectifs de conservation sont plus difficiles à atteindre sur un territoire comme l'Estrie, composé à 91% de terres privées. Photo : Radio-Canada

Nous, on va continuer d'être important pour une part des propriétaires qui veulent faire ça. Mais, on ne peut pas rester juste dans ce modèle-là. Il faut qu’on nous laisse utiliser d’autres types de mesures pour faire d’autres projets de conservation. On a une palette d’outils qui est large, mais ce qui est finançable par le ministère de l'Environnement, c'est très minime.

Geneviève Pomerleau du Conseil régional de l’environnement de l'Estrie croit aussi que le temps est venu de penser autrement et qu’il ne faut plus voir les aires protégées comme des cloches de verre. Une cloche de verre, c’est une réserve écologique en terre publique dans le nord du Québec. Dans le sud du Québec, on parle de nos milieux naturels dans lesquels on veut vivre.

L’exemple du Vermont

La solution serait donc d’élargir et d’assouplir le concept d’aires protégées sans faire de compromis sur la qualité, selon les organismes. On pourrait faire des servitudes de conservations forestières qui permettent le maintien de la foresterie, l’acériculture, propose Mélanie Lelièvre. On devrait pouvoir faire des aires protégées polyvalentes .

L’idée est de permettre à des initiatives variées d’être reconnues par le gouvernement. L’un des exemples avancés par Geneviève Pomerleau est celui de la forêt Hereford, un projet communautaire en milieu privé de 5600 hectares où un modèle différent de conservation est appliqué. Inspirées directement de ce qui se fait en Nouvelle-Angleterre, certaines activités de loisirs et de foresterie sont permises, mais toujours dans un souci de conservation perpétuelle.

La forêt Hereford permet des activités de loisirs et de foresterie, mais toujours dans un souci de conservation perpétuelle. Photo : Radio-Canada

L'État du Vermont a d’ailleurs déjà réussi à atteindre cette cible de 30 % d’aires protégées en multipliant les initiatives de conservation. Un des exemples: une servitude de conservation de 72 acres le long d’une rivière, aménagée d’un sentier pédestre et d’un accès pour la baignade appelé North Branch Cascades.

« Les écosystèmes ne sont pas seulement là pour qu’on les protège. Ils sont là aussi parce qu’ils nous apportent des biens et services essentiels. Plus du tiers des solutions pour lutter contre les changements climatiques proviennent de la nature elle-même. Au lieu de lutter contre la nature, travaillons avec elle. » — Une citation de Geneviève Pomerleau, Conseil régional de l'environnement de l'Estrie

En Europe, ils utilisent les autres catégories d’aires protégées, mentionne Mélanie Lelièvre. En France, ils vont beaucoup utiliser les parcs régionaux. Les aires protégées de type paysages humanisés. Des aires protégées où il y a même des villages. La MRC de Brome-Missisquoi ça fait des années qu’ils jonglent avec l’idée d’un genre de statut comme ça, mais on n’a rien au Québec. On a trop des lunettes étroites.

Mélanie Lelièvre a justement collaboré au groupe de travail Étude des trois conditions globales pour la conservation de la nature et de l’utilisation durable des ressources au Québec qui propose justement de changer le paradigme de la conservation de la biodiversité. En gros, l’idée est de permettre des zones de protection de la biodiversité partout sur le territoire québécois, même en milieu urbain et en secteur agricole.

Le grand rôle des municipalités

En plus d’élargir le concept d’aires protégées, il faut prioritairement responsabiliser davantage les municipalités, selon la directrice de Corridor appalachien, Mélanie Lelièvre.

Les municipalités doivent être imputables en matière de protection de la biodiversité selon Mélanie Lelièvre de l'organisme, Corridor appalachien. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Lyonnais

L’aménagement du territoire relève des municipalités, mais on ne leur dit pas qu’elles doivent protéger 17 %, 30 % du territoire. Pourquoi? Comment veux tu qu’on y arrive? C’est elles qui ont la clé de voûte.

« [Les municipalités] ont toute la palette d’outils pour protéger le territoire, mais elles ne sont pas imputables. Les municipalités sont complètement dépendantes des revenus de taxation foncière. On laisse aller et elles continuent de développer dans des endroits qui n’ont pas de bons sens! » — Une citation de Mélanie Lelièvre, directrice générale, Corridor appalachien

Il faut que l’action de protéger soit aussi intéressante financièrement que d’autoriser des développements , renchérit Geneviève Pomerleau. Comme elle le mentionne à titre d’exemple, les villes devraient d’abord bien identifier et conserver les milieux naturels qui drainent les eaux de pluie plutôt que de construire des bassins de rétention artificiels. Elle indique aussi qu’il faut alléger le processus administratif qui mène à une reconnaissance officielle. Si vous pensez à la réserve naturelle du Mont-Bellevue, elle est encore en analyse présentement. Le processus est long.

En attendant de voir apparaître des changements notables, nombreux sont ceux comme Mélanie Lelièvre qui attendent de voir jusqu’où le gouvernement osera aller pour conserver la biodiversité du territoire québécois.