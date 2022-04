COVID-19 : les pharmaciens pourront prescrire le Paxlovid

Après les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), les pharmaciens peuvent désormais prescrire l’antiviral Paxlovid aux patients déclarés positifs et présentant des symptômes de la COVID-19.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et sa collègue de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, en ont fait l’annonce vendredi.

Depuis le 17 mars, seuls les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées pouvaient le prescrire.

« Le Paxlovid constitue un outil supplémentaire à notre disposition afin de réduire le nombre d’hospitalisations et de décès chez nos personnes les plus vulnérables. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

L'accès à une ordonnance d'un pharmacien depuis l'une des 1900 pharmacies communautaires du Québec permettra d'offrir des soins de proximité et de favoriser une amorce de traitement plus rapide, ont expliqué Christian Dubé et Danielle McCann.

Fabriqué par Pfizer, le Paxlovid est un traitement antiviral oral contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Si deux jours après le début du traitement avec cet antiviral approuvé en janvier par Santé Canada, l'état du patient ne s'améliore pas, le pharmacien devra le diriger vers un médecin ou une Infirmière praticienne spécialisés IPS , précise le ministère de la Santé.

Ce traitement doit être amorcé dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes. Mais son usage n'est pas possible chez certains patients en raison d'interactions médicamenteuses ou de contre-indications.