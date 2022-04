Un camping pourrait voir le jour sur le terrain de l’ancien ciné-parc de Sainte-Luce

Le nouveau camping pourrait être aménagé dès cet été près de la route 132, sur l'ancien terrain du ciné-parc, qui est vacant depuis plus d'une décennie.

La moitié des 160 emplacements envisagés seraient réservés aux campeurs saisonniers tandis que l'autre moitié serait dédiée à la location journalière.

Selon la mairesse Micheline Barriault, le projet est porté par un propriétaire privé qui possède déjà plusieurs installations touristiques à Sainte-Luce. Il a récemment fait l'achat du terrain du ciné-parc.

Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le zonage du secteur devra toutefois être modifié afin que le projet puisse aller de l'avant. C'est l'une des raisons pourquoi la Municipalité a consulté ses citoyens, jeudi soir.

Il y a un accord sur ce changement-là. La procédure va suivre son cours, ça va être soumis à la Municipalité régionale de comté MRC pour s'assurer que tout est conforme au schéma d'aménagement et ça devrait être adopté au conseil du début juin , a affirmé la mairesse Barriault en entrevue à Info-réveil.

La mairesse s'est toutefois dite préoccupée quant à la sécurité des automobilistes et des vacanciers aux abords du nouveau camping, qui donne sur la route 132. La Municipalité avait toutefois déjà fait parvenir une demande au ministère des Transports, il y a un an et demi, pour abaisser la limite de vitesse à 70 km/h dans ce secteur où il est actuellement possible de circuler à 90 km/h.

Des roulottes sur les terrains vacants

Par ailleurs, Sainte-Luce permettra dès cet été aux propriétaires de terrains vacants d'y aménager une roulotte. La Municipalité avait annoncé ses intentions en mars en lien avec ce projet-pilote et a répondu aux questions des citoyens à ce sujet, jeudi soir.

Seuls les propriétaires de terrains vacants, dans des zones d'habitation et de villégiature, pourront aménager une roulotte, un véhicule récréatif ou une mini maison sur roues, uniquement durant la période estivale, afin de se loger.

La location à autrui n'est donc pas permise et aucune roulotte ne pourra être aménagée sur des terrains vacants appartenant à la Municipalité.

Les propriétaires de terrains vacants pourront s'installer dans leur roulotte à Sainte-Luce cet été (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le projet-pilote se déroulera du 1er juin au 31 octobre et sera ensuite révisé à l'automne.

La Municipalité poursuit ainsi ses efforts afin de favoriser la cohabitation entre les touristes et les résidents de Sainte-Luce pendant la période estivale. Une autre consultation publique en ce sens aura d'ailleurs lieu le 4 avril, cette fois au sujet du projet de stationnement payant dans le secteur de Sainte-Luce-sur-Mer.

Avec la collaboration de Shanelle Guérin