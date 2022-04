Le groupe d’experts passe sous la responsabilité de Santé publique Ontario

On fait aussi de l’information en format collation.

L’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto a supervisé le groupe d’experts qui a présenté des modélisations et des communications scientifiques au cours de la pandémie.

Santé publique Ontario assure que le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 continuera d’être transparent et formé de spécialistes indépendants et non partisans.

Un nouveau cadre de référence sera élaboré au cours des prochains mois pour que le groupe puisse exister à long terme et prendre de l’ampleur s’il y a d’autres urgences de santé publique.

Adalsteinn Brown, doyen de l'École de santé publique Dalla Lana, et le vice-président de Santé publique Ontario, Brian Schwartz, seront coprésidents du groupe.

Il y a une dizaine de jours, le directeur scientifique du groupe, le Dr Peter Jüni avait annoncé qu’il allait abandonner cette fonction parce qu’il ira enseigner à l’Université d’Oxford, en Angleterre.