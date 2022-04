L’impression 3D au secours de l’infertilité masculine

On fait aussi de l’information en format collation.

L'infertilité masculine touche 15 % des couples canadiens et, dans la moitié des cas, il y a un facteur masculin qui y contribue, selon le Dr Ryan Flannigan, professeur adjoint d’urologie à l’Université de la Colombie-Britannique UBC et premier chercheur de l’étude.

Bien que dans certains cas, il soit possible d’effectuer une intervention chirurgicale pour trouver des spermatozoïdes, le Dr Flannigan souligne que cette procédure réussit environ la moitié du temps seulement.

Et dans environ 15 % de ces cas, soit environ 1 % de la population, nous constatons qu'il n'y a pas de sperme détectable dans le liquide séminal. C'est ce qu'on appelle l'absence de sperme, qui peut être due soit à un blocage, soit à un problème de production de sperme. Et ce sont souvent les cas les plus difficiles à traiter.

Traiter les formes graves de l’infertilité masculine

L'un des principaux objectifs de mon programme de recherche est d'essayer de comprendre les causes sous-jacentes des formes les plus graves de l'infertilité masculine, où il n'y a pas de production de sperme , explique le chercheur.

Dans les testicules humains, le sperme est produit par de minuscules tubes, appelés tubes séminifères. Dans la forme la plus grave d'infertilité masculine, connue sous le nom d'azoospermie non obstructive, aucun spermatozoïde n'est trouvé dans l'éjaculat en raison de la diminution de la production de spermatozoïdes dans ces structures.

Le groupe de recherche se concentre donc sur la compréhension de la génomique et de la biologie moléculaire au niveau des cellules du testicule d'hommes ayant une production normale de spermatozoïdes, comparativement à celle de ceux qui souffrent d’infertilité.

Ce que nous avons constaté, c'est que, lorsque nous identifions certains de ces types de cellules qui peuvent être dysfonctionnelles, nous avons besoin d'un conduit pour être en mesure de tester et de valider certains de ces résultats en laboratoire.

Les chercheurs ont ainsi décidé d’imiter le corps humain en reproduisant, à l’aide d’une imprimante 3D, les structures tubulaires que l’on retrouve dans le testicule humain.

Des signes prometteurs

L'organisation des cellules et des tissus est très importante dans le corps humain. Nous pensons que c'est probablement aussi très important dans le laboratoire , dit le Dr Flannigan.

Il explique que c’est la raison pour laquelle l’équipe de chercheurs s'est intéressée à l'impression 3D, une technologie qui permet d’avoir plus de précision et de contrôle sur la façon dont ils organisent ces cellules et les structures qu’ils reproduisent.

Au cours de l’étude, les chercheurs ont collecté des cellules souches des testicules d'un patient atteint d’une azoospermie non obstructive. Les cellules ont ensuite été cultivées et imprimées en 3D dans une structure tubulaire qui ressemble aux tubes séminifères.

Il est apparu que certains des signaux associés aux stades intermédiaires de la production de spermatozoïdes ont augmenté lorsque nous avons rassemblé ces cellules après 12 jours de culture , précise le Dr Flannigan.

Aider d’autres types de patients

Le Dr Flannigan espère également que le programme de recherche pourra aider les personnes ayant reçu un traitement contre le cancer, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, avant d'atteindre la puberté, car elles n'ont pas eu l'occasion de conserver leur sperme pour une utilisation future.

Il ajoute que l’étude n’en est encore qu'au stade de l'expérimentation et que l’équipe apprend encore à connaître la technologie.

L'objectif est de continuer à développer cette technologie jusqu'à ce qu'elle devienne une future plateforme de thérapie régénératrice pour les personnes ayant un problème de production de sperme.