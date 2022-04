Fermeture de l’épicerie en vrac de Saint-Camille

L’épicerie La Ravitailleuse de Saint-Camille, une antenne du Comptoir Saint-Vrac, situé à Saint-Adrien, fermera définitivement ses portes. Conrad Goulet est l'un des représentants des deux épiceries.

On ne sait pas pourquoi ça n’a pas fonctionné, c’est encore nébuleux. On voyait bien que les ventes n’étaient pas là, l'achalandage non plus , remarque-t-il.

Plusieurs autres épiceries de proximité ont fermé leurs portes dans la dernière année.

« Les épiceries parlent d’une perte de ventes de 15 à 30 % dépendamment des épiceries. Pour certaines d’entre elles, ça a fait la différence entre être rentable et ne plus être rentable. » — Une citation de Magali Simard, responsable du financement, du membership et des partenariats pour l’Association québécoise zéro déchet

Un marché plein de potentiel, selon des entrepreneurs

Les obstacles depuis le début de la pandémie sont bien réels pour les épiceries en vrac. De nombreux acteurs du milieu soulignent toutefois que leur modèle d’affaires est loin d'être en crise.

À Saint-Adrien, ça fonctionne super bien , soutient Conrad Goulet.

Le Silo, à Sherbrooke, a ouvert une nouvelle succursale en pleine pandémie. Son équipe croit que la situation actuelle montre la résilience de plusieurs entrepreneurs.

Les épiceries écoresponsables, sur une soixantaine qui a ouvert, il y en a juste quelques-unes qui n’ont pas poussé plus loin. Il faut vraiment voir le côté positif. Ce sont de réels petits trésors qu’on va retrouver dans différents quartiers , soutient Nancy Squires, la propriétaire du Silo.

Elle ajoute que les commerces comme le sien offrent une place de choix aux producteurs locaux et régionaux.

« Ça permet à plein de producteurs d’exister. C’est ça notre richesse, c’est ça notre force. » — Une citation de Nancy Squires, propriétaire de l’épicerie le Silo

Magali Simard abonde dans le même sens. Il faut les encourager, il faut y aller, il faut dépenser notre argent où est-ce qu’on croit, avec nos valeurs , s’exclame-t-elle.

Les commerçants doivent aussi déboulonner un mythe tenace en ces temps d'inflation.

[Les gens croient que] l’épicerie indépendante est plus petite, donc plus chère : ce n’est pas vrai , indique Nancy Squires.

Je regardais encore cette semaine par exemple nos noix de cajou, qui sont super bonnes, de qualité, biologiques. On les vend moins cher que la marque la moins chère d’un supermarché connu , remarque de son côté la représentante de l’Association des épiceries écologiques zéro déchet Andréanne Laurin.

De l'aide gouvernementale demandée

Les intervenants du milieu espèrent toutefois un soutien plus important de l'État. Ils rappellent qu’ils s'impliquent dans la lutte aux changements climatiques en réduisant les déchets à la source.

Il y a beaucoup de programmes de soutien et de subventions à des entreprises polluantes pour polluer un petit peu moins. Je crois qu’il faut aussi avoir des programmes pour les personnes qui montrent l’exemple , souhaite Andréanne Laurin.

Il pourrait y avoir des programmes d’amélioration et des subventions qui soient accordés à des projets comme le Silo , ajoute Nancy Squires.

Avec les informations de Thomas Deshaies