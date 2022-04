Des propriétaires de Drummondville disent craindre un locataire « menaçant » 

Elle et son conjoint Gwénael ont effectué une visite éclair à leur résidence jeudi. Ils l’ont quittée temporairement avec leur enfant pour se réfugier chez des proches. En plus de ne pas payer son loyer, leur locataire du haut menacerait en effet de s'en prendre à leur intégrité physique, selon ce qu’ils ont fait valoir jeudi devant un juge du tribunal administratif du logement.

Il y a du bruit, il crie, il nous fait peur. Il est vraiment menaçant, il est agressif. Je me sens vraiment mal d'être à la maison avec mon fils, souligne Mme Marcucetti. Il nous a déjà parlé d'armes à feu qu'il possédait. Je ne sais pas ce qui peut lui passer par la tête et puis qu'un jour, il décide de tirer dans le plancher... Ça pourrait vraiment tourner de manière dramatique.

Inquiets pour leur sécurité, les Drummondvillois ont déposé une demande d'éviction le 5 janvier dernier.

Environ 12 semaines plus tard, leur cause vient d'être entendue jeudi. Des témoins sont aussi venus corroborer les allégations des propriétaires.

Récemment il m'a agressé et il a même fait une intrusion chez nous dans notre jardin arrière, alors que le bail lui interdit de le faire , indique Gwénael Vassals.

Les jeunes parents estiment par ailleurs que le tribunal a pris trop de temps à réagir dans leur dossier.

Selon eux, ce temps d’attente est inacceptable à la lumière des gestes menaçants et des propos qui auraient été tenus à leur endroit.

« La réponse quand j'ai contacté la Régie du logement, elle a été assez inexistante. Nous, on essaie de dire que ça ne va pas, que ça doit accélérer, qu'on n’en peut plus, que c'est dangereux, et on nous dit d'attendre. »