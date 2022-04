Patrice Bouchard candidat à l’investiture du Parti québécois dans Roberval

On fait aussi de l’information en format collation.

C'est le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, qui l'a présenté aux médias jeudi matin comme candidat à l’investiture dans la circonscription.

Patrice Bouchard est enseignant en science politique et en sociologie au Cégep de Saint-Félicien.

Il a été conseiller municipal à Dolbeau-Mistassini de 2017 à 2021. Se qualifiant d'indépendantiste et de régionaliste. Il croit que le Parti québécois PQ demeure le meilleur véhicule pour défendre ses idées.

« Les gens qui vont voter pour moi doivent savoir que Patrice Bouchard, c’est un indépendantiste, il n’y a pas à douter de cela. » — Une citation de Patrice Bouchard

La décentralisation est également un des dossiers qui lui tiennent à coeur. L’autre affaire, c’est que je suis aussi, je me définis vraiment comme un régionaliste, quelqu’un qui d’ailleurs a étudié en développement régional. Et pour moi toute cette idée de décentralisation des pouvoirs en région, c’est quelque chose dont on parle souvent qui demeure inachevé , a-t-il ajouté.

Loi 101 dans les cégeps

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon n'a pas manqué de vanter les qualités de son candidat.

On est très heureux d’accueillir quelqu’un qui est ouvertement, profondément indépendantiste, qui a comme priorité la défense des intérêts régionaux, tant sur le plan financier que des pouvoirs, et qui a voté pour l’application de la loi 101 au Cégep de Saint-Félicien. Donc M. Bouchard est un ajout important à notre équipe , a souligné M. St-Pierre Plamondon.

La formation politique a lancé dimanche une pétition afin d’étendre la portée de la loi 101 aux cégeps. Jusqu’à maintenant, 19 cégeps se sont prononcés en faveur de l’extension de la loi 101 au collégial, dont le Cégep de Saint-Félicien, le 17 mars dernier.

Le chef péquiste a d’ailleurs indiqué que d’ autres bonnes nouvelles seront annoncées dans la région afin de présenter d’autres candidats.

Rappelons que le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a annoncé au début du mois qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat dans la circonscription qu’il représente depuis 2007.

Cérémonie de commémoration nationale

En après-midi, Paul St-Pierre Plamondon a assisté à la cérémonie de commémoration nationale tenue en mémoire de l’ancien ministre et député Marc-André Bédard à la cathédrale de Chicoutimi.

Le chef péquiste prenait ensuite part en soirée à un 6 à 8 organisé à l’hôtel Le Montagnais à Chicoutimi par la section régionale du Parti québécois, en compagnie de Sylvain Gaudreault et du député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

TREQ : une opportunité manquée, estime Joël Arseneau

Le porte-parole du Parti québécois en matière de transport a d’ailleurs déploré lors de son passage dans la région que le gouvernement Legault ne prévoit pas, selon ce que rapportait La Presse jeudi, de sommes pour financer de nouvelles entreprises aériennes comme la coopérative TREQ dans son plan de relance du transport aérien.

« Je pense encore une fois que le gouvernement n’a pas saisi l’importance du moment et l’opportunité unique de véritablement mettre en place un nouveau modèle en matière de transport aérien régional. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en matière de transport

Le député a parrainé une pétition en faveur de TREQ plus tôt cette année et est intervenu à plusieurs reprises en faveur du projet de la coopérative, dont le président est l’homme d’affaires chicoutimien, Éric Larouche, qui est également président du conseil d’administration de Promotion Saguenay.

Une pétition a été lancée en février à l’Assemblée nationale pour demander à Québec de soutenir financièrement le lancement de la coopérative aérienne TREQ. Photo : Vidéo de promotion de TREQ

Québec souhaiterait offrir des rabais sur les billets d'avion dans certaines régions, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plutôt que de financer un nouveau transporteur.

On fait une campagne de marketing, puis des coupons rabais pour stimuler le transport aérien, alors qu’on pourrait faire de la place à un transporteur qui est appuyé par 15 000 sociétaires et qui veut réellement développer des services pour les gens avec des fréquences, avec des sièges et avec des tarifs abordables , a déploré Joël Arseneau.

Avec les informations de Michel Gaudreau et de Mireille Chayer